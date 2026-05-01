Pierpaolo Bisoli, allenatore della Reggiana, sta provando a ripetere in granata la stessa impresa del 2022 con il Cosenza. Allora il tecnico di Porretta Terme riuscì a portare in salvo i rossoblù dopo il playout contro il Vicenza. Ora la Reggiana, a 180 minuti dalla fine del campionato cadetto, si trova al penultimo posto con 34 punti. Per tentare una nuova impresa ai granata serve vincere il derby in casa del Modena oggi pomeriggio alle 15,00. Vista la classifica cortissima del campionato cadetto di quest’anno con 6 punti si potrebbe addirittura pensare alla salvezza diretta.

Le parole di Bisoli in conferenza stampa

«Mi è venuto il magone a vedere una squadra che si allena così, che ha questi valori. Sono ragazzi seri, con i quali si è creato un rapporto forte. Li considero degli eroi. Se ho già vissuto situazioni simili in carriera? A Cosenza. Eravamo dati per spacciati e ci siamo salvati passando dai playout. Situazioni simili, stessa pressione. Ci dobbiamo credere fino in fondo».