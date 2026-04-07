La comunità si stringe attorno alla famiglia dopo la tragedia di Pasquetta. Messaggi di cordoglio e incredulità sui social

Un dolore composto, profondo, che attraversa le strade e le case di Spezzano della Sila. La morte di Attilio Aura, 31 anni, avvenuta nel giorno di Pasquetta in un incidente lungo la Statale 107, ha colpito al cuore un’intera comunità, lasciando spazio a un senso diffuso di incredulità e smarrimento.

In queste ore il paese si raccoglie attorno alla famiglia, in un silenzio che vale più di molte parole. Attilio non era solo un giovane come tanti: era un volto conosciuto, una presenza familiare, qualcuno con cui si condividevano passioni, amicizie, momenti di vita quotidiana.

Il suo nome rimbalza nei messaggi che affollano i social, dove amici e conoscenti provano a dare forma a un dolore improvviso. «Non riesco ancora a crederci», scrive qualcuno. «Sembra tutto irreale, come se da un momento all’altro dovessi tornare». Parole che restituiscono la difficoltà di accettare una perdita così improvvisa.

Attilio era legato al mondo dei motori, alle cronoscalate, ma anche alla musica. Un ragazzo che, raccontano, sapeva stare tra la gente, con naturalezza e autenticità. Il suo ricordo si costruisce ora nei frammenti condivisi: un sorriso, una passione, una presenza.

Il cordoglio ha raggiunto anche il Sila Club 4x4, che lo ricorda come una figura importante per il gruppo: «Una tragedia che ha colpito tutti noi. Attilio non è più con noi, ma resterà parte della nostra comunità».

È questo, forse, il tratto più evidente di queste ore: una comunità che si riconosce nel dolore e che si stringe, senza clamore, attorno a chi resta. Un lutto che non riguarda solo una famiglia, ma un intero territorio che oggi si ferma e guarda alla perdita di uno dei suoi giovani con un senso di vuoto difficile da colmare.