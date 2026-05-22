Il nuovo cortometraggio di Giovanni B. Algieri affronta il tema del tumore al seno e delle difficoltà di accesso alle cure. Nel cast Violante Placido, Donatella Finocchiaro e William Baldwin

Si sono concluse a Corigliano-Rossano le riprese di “Tutte o nessuna”, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Giovanni B. Algieri e prodotto dal creative producer Jonathan Elia per Immaginazione APS con il sostegno della Calabria Film Commission.

Un progetto che intreccia cinema, territorio e impegno sociale affrontando uno dei temi più delicati della sanità contemporanea: le difficoltà legate all’accesso alle cure per il tumore al seno e il peso della burocrazia nella vita delle persone.

Il film vede protagonisti Violante Placido, Donatella Finocchiaro e Filippo Librando, con la partecipazione straordinaria dell’attore statunitense William Baldwin. Completano il cast Paolo Mauro e Carmine Alfano.

Secondo quanto spiegato dalla produzione, “Tutte o nessuna” vuole raccontare attraverso una narrazione “intensa e profondamente umana” il rapporto tra malattia, fragilità e ostacoli amministrativi che spesso complicano ulteriormente il percorso terapeutico delle pazienti oncologiche.

Il cortometraggio nasce nell’ambito dell’iniziativa We Breast – Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella ed è stato realizzato in collaborazione con Summeet.