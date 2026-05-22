Un ponte musicale tra Londra e la Presila cosentina. È questo lo spirito di Armonie senza confini, il Gemellaggio Corale Internazionale in programma il 23 e 24 maggio 2026 tra Casali del Manco e Cosenza.

Protagonisti dell’iniziativa sono due realtà molto diverse per storia e provenienza, ma unite dalla stessa passione per il canto corale. Da Londra arriverà Eclectic Voices, formazione diretta dal maestro Scott Stroman, già protagonista del London Jazz Festival e apprezzata per la capacità di fondere repertorio classico e contemporaneo con gospel, jazz, sonorità etniche e folk.

Ad accoglierli sarà il coro Mater Dei di Casali del Manco, guidato dal maestro Carmela Martire. Da oltre trent’anni il gruppo rappresenta un punto di riferimento culturale e spirituale per il territorio, trasformando la fede in espressione artistica e mantenendo vivo il legame con le tradizioni locali.

«Questo gemellaggio internazionale unisce voci, persone e comunità attraverso la musica», spiega Carmela Martire. «L’idea nasce dal desiderio di andare oltre le distanze e oltre le differenze tra i due cori, mettendo insieme non solo le voci, ma anche la passione e l’impegno sociale. Per questo il concerto finale nel Duomo di Cosenza dedicherà uno spazio speciale alla cooperativa sociale “L’Arca di Noè”, impegnata ogni giorno nell’inclusione e nel sostegno alle persone con fragilità psicofisiche e sociali».

L’iniziativa non sarà soltanto una rassegna musicale, ma anche un’occasione di incontro culturale e valorizzazione del territorio cosentino.

Sabato 23 maggio

La giornata si aprirà con una visita guidata nei borghi di Casali del Manco, accompagnata da don Emilio Salatino. Ad accogliere la delegazione britannica saranno il sindaco Francesca Pisani e l’amministrazione comunale.

La fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore” ospiterà i partecipanti presso il Convento di San Francesco di Paola per un momento conviviale.

Alle ore 19:00 si terrà il primo concerto nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Pedace, grazie all’ospitalità del parroco don Francesco Castiglione.

Domenica 24 maggio

La seconda giornata sarà dedicata alla scoperta di Cosenza, con visite al centro storico, al MAB – Museo all’Aperto Bilotti, alla Chiesa di San Domenico, a Palazzo Arnone, Villa Rendano e al Museo Diocesano, grazie alla disponibilità del direttore don Salvatore Fuscaldo.

Il gran finale si svolgerà nel Duomo di Cosenza, alla presenza dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano mons. Giovanni Checchinato e del parroco della Cattedrale don Luca Perri. Qui i due cori si esibiranno insieme in un concerto che unirà la tradizione corale britannica alla passione e alla spiritualità della tradizione musicale calabrese.

Musica e solidarietà

Oltre al valore artistico e culturale, Armonie senza confini porta con sé anche un importante messaggio sociale.

Il concerto conclusivo sosterrà infatti la cooperativa sociale onlus “L’Arca di Noè”, diretta da Alessandro Scazziota, tra le prime fattorie sociali e didattiche della Calabria. La struttura opera quotidianamente a favore di persone con disabilità psicofisiche, situazioni di fragilità sociale e percorsi di reinserimento attraverso misure alternative alla pena.

Partecipare ad Armonie senza confini significherà quindi vivere un’esperienza culturale di respiro internazionale e, allo stesso tempo, sostenere concretamente una realtà impegnata nel sociale. L’ingresso agli eventi è libero. Questa volta, la musica è pronta davvero a fare del bene.