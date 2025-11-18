A Cosenza si riaccende il dibattito sull’emergenza abitativa e sulla gestione del patrimonio pubblico. Il deputato della Lega Domenico Furgiuele ha denunciato la situazione dello stabile Aterp di via Savoia, occupato da oltre dieci anni da 44 persone senza fragilità accertate. Una condizione che, secondo il parlamentare, rappresenta una violazione evidente della legalità e sottrae alla collettività un immobile destinato all’edilizia residenziale pubblica.

L’atto ispettivo: «Vicenda intollerabile, intervengano i ministeri»

Furgiuele ha annunciato la presentazione di un atto di sindacato ispettivo rivolto ai ministeri competenti per sollecitare un intervento deciso. Il parlamentare denuncia che, mentre lo sgombero è stato più volte programmato senza mai essere eseguito, l’Aterp continua a pagare fitti passivi e dispone di un immobile in meno da destinare alle famiglie che attendono una casa attraverso le graduatorie.

Secondo Furgiuele, la Calabria non può restare indietro rispetto ad altre realtà italiane nelle quali sono stati effettuati sgomberi analoghi, citando il caso del Leoncavallo a Milano. La sua posizione è netta: «Non siamo disposti a tollerare oltre una situazione che offende legalità e buonsenso».