Il Cosenza Calcio interviene dopo l’episodio che ha coinvolto un giovane rimasto contuso questa mattina allo stadio San Vito-Gigi Marulla, durante una manifestazione sportiva.

La società rossoblù ha espresso vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia, facendo sapere di essere in costante contatto con i familiari e augurando al giovane una pronta guarigione.

La precisazione del Cosenza Calcio

Nella nota diffusa dal club, il Cosenza Calcio precisa inoltre di non essere responsabile dell’organizzazione dell’evento nel corso del quale si è verificato l’episodio.

«Il Cosenza Calcio esprime la sua vicinanza al giovane rimasto contuso questa mattina. E precisa di non essere responsabile dell’organizzazione dell’evento. La società è in costante contatto con i familiari ed augura al ragazzo una pronta guarigione».

La presa di posizione arriva nelle ore successive all’accaduto, dopo le prime ricostruzioni e gli interventi pubblici sulla vicenda.