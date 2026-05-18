La cura della città passa dai gesti concreti, dalla partecipazione e dalla responsabilità condivisa. Anche Cosenza sarà tra le città protagoniste del Retake Day 2026, la mobilitazione nazionale che venerdì 22 maggio coinvolgerà cittadini, associazioni e realtà del territorio in una giornata dedicata ai beni comuni e agli spazi condivisi.

L’appuntamento cosentino è fissato alle 15 in piazza Giovanni Amendola, dove prenderà il via un intervento di cura urbana e rigenerazione del verde pubblico. Un’iniziativa aperta a chiunque voglia contribuire in modo diretto a migliorare uno spazio della città e a rafforzare il senso di comunità.

Retake Day 2026 a Cosenza

I volontari saranno impegnati nella rimozione delle erbacce, nella cura dei cespugli e nella valorizzazione dell’area. L’obiettivo è restituire attenzione, decoro e vivibilità a uno spazio condiviso, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza della partecipazione attiva nella tutela del territorio.

Il Retake Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake. Si tratta di una mobilitazione diffusa che coinvolge decine di città italiane, unite dalla stessa idea: prendersi cura dei luoghi significa anche costruire relazioni, appartenenza e cittadinanza consapevole.

Non è soltanto un intervento materiale su piazze, strade o aree verdi. È un modo per affermare che gli spazi pubblici appartengono a tutti e che ciascuno può contribuire, con un piccolo gesto, a renderli più belli, puliti e vissuti.

Volontari in azione in piazza Giovanni Amendola

La scelta di piazza Giovanni Amendola conferma la volontà di lavorare su luoghi quotidiani, attraversati e vissuti dalla comunità. Il programma prevede attività semplici ma importanti, pensate per migliorare l’aspetto dell’area e promuovere un rapporto più responsabile tra cittadini e territorio.

Il valore dell’iniziativa sta anche nella sua dimensione inclusiva. Possono partecipare adulti, bambini, associazioni, cittadini e rappresentanti istituzionali. L’idea è quella di creare un momento condiviso nel quale la cura urbana diventa esperienza collettiva.

Milone: «La cura dei beni comuni riguarda ciascuno di noi»

Il presidente di Retake, Fabrizio Milone, sottolinea il senso dell’iniziativa e invita la cittadinanza a partecipare.

«Il Retake Day è un invito aperto a tutti i cittadini che credono nel valore della partecipazione e della cura condivisa», dichiara Milone. «Invitiamo tutti a partecipare - grandi e piccoli, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali - perché la cura dei beni comuni riguarda ciascuno di noi».

Per Milone, anche gli interventi più piccoli possono avere un impatto importante sulla qualità della vita urbana. «Ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a costruire comunità più consapevoli, luoghi più vivibili e un rapporto più forte tra persone e territorio. Insieme possiamo davvero prenderci cura dell’Italia, partendo dagli spazi che viviamo ogni giorno».