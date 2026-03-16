Le forti scariche atmosferiche della notte hanno danneggiato alcune linee elettriche. Tecnici di Enel ed e-distribuzione al lavoro per il ripristino del servizio
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Le condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito il territorio calabrese in queste ore hanno causato numerosi disagi anche ad Acri, con interruzioni dell’energia elettrica nel centro cittadino e nelle frazioni.
Le intense scariche atmosferiche registrate nella notte scorsa hanno danneggiato alcune linee elettriche e da questa mattina si segnalano anche problemi alle connessioni Internet, con diversi operatori telefonici che non consentono chiamate né navigazione.
Gli operatori e i tecnici di Enel e di e-distribuzione, unità di Acri e non solo, stanno lavorando per ripristinare il servizio e limitare i guasti ancora in corso. L’intervento interessa cavi interrati e aerei, sostegni, cabine e altre apparecchiature, tutte soggette agli effetti del maltempo.