Le condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito il territorio calabrese in queste ore hanno causato numerosi disagi anche ad Acri, con interruzioni dell’energia elettrica nel centro cittadino e nelle frazioni.

Le intense scariche atmosferiche registrate nella notte scorsa hanno danneggiato alcune linee elettriche e da questa mattina si segnalano anche problemi alle connessioni Internet, con diversi operatori telefonici che non consentono chiamate né navigazione.

Gli operatori e i tecnici di Enel e di e-distribuzione, unità di Acri e non solo, stanno lavorando per ripristinare il servizio e limitare i guasti ancora in corso. L’intervento interessa cavi interrati e aerei, sostegni, cabine e altre apparecchiature, tutte soggette agli effetti del maltempo.