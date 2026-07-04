Un plauso ai Carabinieri per la rapidità e l'efficacia delle indagini che, nel giro di una settimana, hanno portato all'individuazione e all'arresto del presunto autore del tentato omicidio avvenuto nella notte del 28 giugno scorso nei pressi della discoteca Ma.Ma.Eli di Sangineto. A esprimerlo è UNARMA Calabria attraverso il consigliere regionale Antonio Cardamone.

«Ancora una volta i Carabinieri hanno dimostrato che professionalità, competenza, lealtà e spirito di sacrificio sono valori concreti e non semplici parole», afferma Cardamone, commentando l'attività investigativa che ha fatto seguito alla sparatoria nella quale rimasero ferite due persone.

Secondo il rappresentante di UNARMA, il risultato ottenuto in pochi giorni testimonia l'elevato livello professionale dei militari impegnati nelle indagini.

«In appena una settimana di attività investigativa è stato possibile individuare e arrestare il presunto responsabile di un fatto che aveva destato forte preoccupazione e allarme sociale. Un risultato che conferma il livello di preparazione dei Carabinieri impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica», dichiara.

Cardamone sottolinea inoltre la complessità dell'attività investigativa, sviluppata attraverso l'acquisizione di testimonianze, l'analisi delle immagini e i riscontri tecnici che hanno consentito di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

«Dietro ogni arresto vi sono giornate e notti di lavoro incessante, spesso lontano dai riflettori, che meritano di essere riconosciute e valorizzate», aggiunge.

Un riconoscimento particolare viene rivolto anche al comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, capitano Giuseppe Regina, per il coordinamento delle attività investigative.

«Lealtà, senso del dovere e spirito di appartenenza rappresentano l'essenza dell'Arma dei Carabinieri. Sono valori che vengono dimostrati ogni giorno sul campo, lavorando senza orari per garantire sicurezza ai cittadini e mettendo il bene della collettività davanti agli interessi personali», conclude Cardamone.