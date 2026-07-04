Arrivano novità per i rossoblù. In mattinata il Presidente Guarascio avrebbe trovato l’accordo con l’ex difensore per il ruolo di direttore sportivo

All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, arrivano importantissime novità per quel che riguarda il futuro tecnico del Cosenza Calcio. Il Presidente Eugenio Guarascio, da quel che trapela, sarebbe vicinissimo all’accordo con Fabio Lucioni come nuovo direttore sportivo. Per l’ex difensore, classe 1987, si tratterebbe del primo incarico in assoluto nella nuova veste dirigenziale, dopo l’addio al calcio giocato ed una lunghissima carriera soprattutto in Serie B.

Coppitelli in pole per la panchina?

Con l’arrivo di Lucioni il favorito per la panchina sarebbe Federico Coppitelli. Il classe 1984, nella stagione scorsa ha guidato la Casertana al 5° posto in classifica, proprio dietro al Cosenza. In passato per lui esperienze con le formazioni Primavera di Lecce e Torino, tra le altre, oltre a quella con i croati dell’Osijek.