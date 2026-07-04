Dopo gli interventi di ripristino sarà nuovamente aperto al culto uno dei luoghi simbolo della comunità. Alla cerimonia parteciperà l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano

Dopo un lungo periodo di chiusura riapre la chiesa parrocchiale di Maria Santissima della Consolazione di Arcavacata. La cerimonia inaugurale è in programma domani, domenica 5 luglio alle ore 18, alla presenza dell'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, delle autorità civili e religiose e della comunità parrocchiale.

L'edificio sacro era stato chiuso il 17 novembre 2023 in via precauzionale a seguito del deterioramento di alcuni stucchi decorativi del soffitto, circostanza che aveva reso necessario sospendere le celebrazioni per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Nei mesi successivi sono stati eseguiti i lavori di ripristino, conclusi nel corso della primavera, che hanno permesso di restituire la chiesa ai fedeli in condizioni di piena sicurezza.

La riapertura rappresenta un momento particolarmente atteso dalla comunità di Arcavacata, che potrà tornare a celebrare le funzioni religiose in uno dei luoghi di culto più rappresentativi del territorio rendese. La cerimonia di domenica segnerà ufficialmente la ripresa delle attività liturgiche e pastorali, ponendo fine a un periodo durante il quale la chiusura dell'edificio aveva suscitato numerose discussioni tra i fedeli.