Cosenza si è trasformata in una vera e propria capitale del gusto in occasione della 22ª Festa del Cioccolato, che ha animato il cuore della città, Corso Mazzini, con un trionfo di profumi, colori e dolcezze artigianali. L’evento, ideato dalla CNA provinciale di Cosenza del presidente Michele Marchese e organizzato dalla Publiepa di Pino De Rose, fin dalla prima edizione, ha ricevuto il patrocinio della Città di Cosenza e ha visto la partecipazione di oltre 180mila avventori provenienti da tutta la regione e non solo.

Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati oltre 45 maestri cioccolatieri, arrivati da ogni parte d’Italia e anche da oltre confine, che hanno proposto al pubblico le loro creazioni, frutto di esperienza, passione e innovazione. Tra i momenti più attesi della kermesse, il concorso per il “Miglior Dolce al Cioccolato”, che ha visto in giuria personalità di spicco come Josephine Alessio, giornalista e conduttrice di Rai News 24, e il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini e il Regionale Giovanni Cugliari, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’artigianato e dell’imprenditoria oltre che al presidente CNA Marchese e la maestra cioccolatiera Mascaro che ha coordinato i lavori. Presente anche il Direttore CNA Cosenza, Giancarlo Rondinella e Tonino Gentile, già Senatore della Repubblica.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha espresso orgoglio per una manifestazione ormai divenuta un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario cittadino: «La Festa del Cioccolato – ha dichiarato il sindaco Caruso – è una vetrina straordinaria per la nostra città e per le eccellenze dell’artigianato dolciario italiano. Cosenza dimostra ancora una volta la sua capacità di accogliere e valorizzare le tradizioni, trasformandole in momenti di incontro e promozione del territorio».

A margine della premiazione del concorso che ha visto sul podio i fratelli Falsetta per i professionisti ed Elly Sirianni per i non professionisti sono stati consegnati alcuni riconoscimenti opera del maestro Gaudenti a personalità distintesi nel sociale come Teresa Boero de il Paradiso dei poveri di padre Fedele, Cinzia Lorè mamma di Enrico e Sergio Crocco della Terra di Piero.

Ha ricevuto il riconoscimento anche Rossana Corsi, ex Direttore di CNA Cosenza, che per prima ha avuto la felice intuizione insieme ai maestri cioccolatieri di offrire alla Città un evento dedicato al cioccolato oltre 23 anni fa.

La Festa del Cioccolato di Cosenza si conferma così non solo una rassegna dedicata ai golosi, ma anche un importante evento culturale ed economico, capace di valorizzare l’artigianato di qualità e di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero.