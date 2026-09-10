Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base della condivisione preventiva tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune. Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro.

Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti. Di seguito l’elenco degli interventi iniziati il nove settembre e che dureranno fino al ventidue settembre:

Squadra 1

Mercoledì o9 settembre: Scuola Elementari Stancati;

Giovedì 10 settembre: piazza Matteotti;

Venerdì 11 settembre: Scuola Media de Cuobertin;

Sabato 12 settembre: Scuola Media de Cuobertin;

Lunedì 14 settembre: Parco Robinson;

Martedì 15 settembre: Parco Robinson;

Mercoledì 16 settembre: Museo del Presente;

Giovedì 17 settembre: Museo del Presente;

Venerdì 18 settembre: Parco Robinson;

Sabato 19 settembre: Parco Robinson;

Lunedì 20 settembre: Parco Robinson:

Martedì 21 settembre: Parco Robinson.

Squadra 2

Mercoledì 09 settembre: smontaggio palco Arcavacata

Giovedì 10 settembre: Montaggio palco piazza Matteotti

Venerdì 11 settembre: via Domenico Vanni;

Sabato 12 settembre: smontaggio palco piazza Matteotti;

Lunedì 14 settembre: via Roma;

Martedì 15 settembre: via Roma;

Mercoledì 16 settembre: Porta di Marano;

Giovedì 17 settembre: Porta di Marano;

Venerdì 18 settembre: Porta di Marano;

Sabato 19 settembre: Villetta Garibaldi;

Lunedì 21 settembre: Villetta Garibaldi;

Martedì 22 settembre: montaggio palco Centro Storico.

Squadra 3

Mercoledì 09 settembre: SS19;

Giovedì 10 settembre: SS19;

Venerdì 11 settembre: SS19;

Sabato 12 settembre: SS19;

Lunedì 14 settembre: SS19;

Martedì 15 settembre: SS19;

Mercoledì 16 settembre: contrada Santa Chiara;

Giovedì 17 settembre: contrada Santa Chiara;

Venerdì 18 settembre: contrada Santa Chiara;

Sabato 19 settembre: contrada Santa Chiara;

Lunedì 20 settembre: Contrada Santa Rosa;

Martedì 21 settembre: Contrada Santa Rosa.

Squadra 4

Mercoledì 09 settembre: Villaggio Europa;

Giovedì 10 settembre: Villaggio Europa;

Venerdì 11 settembre: Viale Principe;

Sabato 12 settembre: Viale Principe;

Lunedì 14 settembre: Viale Principe;

Martedì 15 settembre: Viale Principe;

Mercoledì 16 settembre: Viale Principe;

Giovedì 17 settembre: Viale Principe;

Venerdì 18 settembre: Viale Principe;

Sabato 19 settembre: Viale Principe;

Lunedì 21 settembre: Viale Principe;

Martedì 22 settembre: Viale Principe.

Squadra 1 (nuova)

Mercoledì 09 settembre: SS19 BIS;

Giovedì 10 settembre: SS19 BIS;

Venerdì 11 settembre: SS19 BIS;

Sabato 12 settembre: SS 19 bis;

Lunedì 14 settembre: via Panagulis;

Martedì 15 settembre: via Allende;

Mercoledì 16 settembre: SS 19 bis;

Giovedì 17 settembre: SS 19 bis;

Venerdì 18 settembre: contrada Lacone;

Sabato 19 settembre: contrada Lacone;

Lunedì 21 settembre: contrada Lacone;

Martedì 22 settembre: contrada Lacone.

Squadra 2 (nuova)

Mercoledì 09 settembre: Scuola Elementare Arcavacata;

Giovedì 10 settembre: Scuola Media Arcavacata;

Venerdì 11 settembre: Scuola Elementare Santo Stefano;

Sabato 12 settembre: Scuola Elementare Santo Stefano;

Lunedì 14 settembre: viale dei Giardini;

Martedì 15 settembre: viale dei Giardini;

Mercoledì 16 settembre: viale dei Giardini;

Giovedì 17 settembre: viale dei Giardini;

Venerdì 18 settembre: via Londra;

Sabato 19 settembre: via Londra;

Lunedì 21 settembre: via Mosca;

Martedì 22 settembre: via Mosca.

Squadra 3 (nuova)

Mercoledì 09 settembre: Scuole Elementari e medie Quattromiglia;

Giovedì 10 settembre: Scuole Elementari e medie Quattromiglia;

Venerdì 11 settembre: Scuola dell'Infanzia Quattromiglia;

Sabato 12 settembre: Piazza San Carlo Borromeo;

Lunedì 14 settembre: contrada Felpiano;

Martedì 15 settembre: contrada Felpiano;

Mercoledì 16 settembre contrada Felpiano;

Giovedì 17 settembre: contrada Felpiano;

Venerdì 18 settembre: circonvallazione Rende Centro;

Sabato 19 settembre: circonvallazione Rende Centro;

Lunedì 21 settembre: circonvallazione Rende Centro;

Martedì 22 settembre: circonvallazione Rende Centro.

Una squadra meccanizzata supporterà tutte le squadre su tutto il territorio, in particolare nelle attività che riguardano le scuole pubbliche. Inoltre, sono previsti rattoppi stradali nelle zone seguenti: contrada Frattini-San Biase, via Cristoforo Colombo, via Fabio Rossi, via Tommaso Campanella, via Corsonello, via Toscana, via Finlandia, via Romania, via Montebianco.