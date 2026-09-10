Il sindaco Principe ha ricordato come negli indirizzi del Psc in corso di attuazione da parte del gruppo di progettazione, siano previste delle premialità in favore di giovani e giovani coppie ,

Si è svolto in municipio un incontro intenso e proficuo. Il dibattito ha avuto due protagonisti. Il primo è l’Amministrazione Comunale guidata dall’Onorevole Sandro Principe e rappresentata per l’occasione, oltre che dal sindaco, dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fabio Liparoti e dall’assessore al Bilancio Federico Jorio.

Il secondo protagonista è stato il mondo dell’associazionismo, di proprietari e inquilini. Gli inquilini sono stati rappresentati da Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) la storica sigla di categoria di Cgil, per conto della quale ha partecipato la responsabile provinciale Teresa Aiello. I proprietari, invece, sono stati rappresentati da Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) per conto della quale hanno invece partecipato gli Avvocati Ilaria Sapia, presidente di Uppi Cosenza, e Giovanni Violi, vicepresidente nazionale dell’associazione.

L’incontro si è svolto in un clima molto cordiale e collaborativo. In particolare, le associazioni presenti hanno apprezzato l’operato dell’Amministrazione Principe. Sindaco e assessori hanno ribadito come sia prioritario per l’amministrazione favorire la sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato quale strumento per favorire l’accesso all’abitazione, in modo particolare per studenti e giovani.

Il Sindaco ha ricordato come negli indirizzi del Psc in corso di attuazione da parte del gruppo di progettazione, siano previste delle premialità in favore di giovani e giovani coppie, specificando come la categoria dei giovani debba essere intesa in senso ampio, comprendendo sia gli studenti universitari sia i lavoratori.

Dal canto loro, le associazioni presenti hanno manifestato l'intenzione di confermare l'accordo del 2022, ritenuto più equo da entrambe le parti. Ad ogni modo, le associazioni presenti al tavolo della riunione si sono impegnate a fornire all’amministrazione una nuova bozza di accordo di contratto di locazione a canone concordato.

Questo accordo, che sarà esteso anche ad altre associazioni rappresentative di inquilini e proprietari individuate secondo la normativa vigente, verrà sottoscritto in Municipio nelle prossime settimane alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e dell’amministrazione comunale.