Inseguimento tra le vie principali del paese. Gli agenti hanno mantenuto il contatto fino al punto in cui hanno raggiunto gli uomini. L’alcol test è risultato positivo

Una vettura ignora l’alt degli agenti impegnati nei controlli serali a Trebisacce e attraversa il centro della marina a velocità elevata, creando pericolo per chi transitava. Le pattuglie del distaccamento della polizia stradal e erano impegnate nei controlli contro uso di sostanze e guida in stato alterato quando una Passat non ha rispettato l’ordine di fermarsi.

Il conducente, invece di rallentare, ha accelerato mettendo in rischio anche chi operava sul posto. Ne è seguita una corsa tra le vie principali, durante la quale gli agenti hanno mantenuto il contatto fino al punto in cui gli occupanti, risultati poi positivi all’alcol test, hanno lasciato l’auto cercando di allontanarsi a piedi.

La fuga è durata pochi minuti. I due sono stati raggiunti, identificati e condotti in caserma per gli atti dovuti. Si tratta di cittadini del Maghreb residenti da tempo in zona. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero.