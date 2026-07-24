Una tromba d'aria che ha interessato il litorale di Schiavonea ha provocato il danneggiamento della postazione di salvamento attiva nell'area Bandiera Blu denominata "Punto salvamento Schiavonea – Quadrato", determinandone la temporanea sospensione.

La struttura, oltre a garantire il servizio di sorveglianza e assistenza ai bagnanti, rappresenta un presidio fondamentale per l'accessibilità e l'accoglienza della spiaggia. Al suo interno sono infatti disponibili servizi dedicati alle persone con disabilità, tra cui passerelle per l'accesso all'arenile e sedie Job, oltre a punti informativi, spazi riservati alle famiglie e attività di supporto ai fruitori della spiaggia.

L'Amministrazione comunale e gli operatori incaricati hanno già avviato le verifiche e gli interventi necessari per ripristinare la postazione e consentire la ripresa delle attività in condizioni di piena sicurezza.

Secondo quanto comunicato dal Comune, il ripristino dovrebbe essere completato in meno di 24 ore. La sospensione riguarda esclusivamente la postazione danneggiata e resterà in vigore solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi.