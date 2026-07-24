La scalinata che collega il Liceo classico “Bernardino Telesio” all’Accademia Cosentina porterà il nome di Leopoldo Conforti. La targa commemorativa è stata scoperta nel corso di una cerimonia promossa per ricordare il docente e uomo di lettere che ha contribuito alla vita culturale della città e alla formazione di numerose generazioni di studenti.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il presidente dell’Accademia Cosentina e della Biblioteca Civica Antonio d’Elia, il segretario perpetuo dell’Accademia Mario Iazzolino e il consigliere comunale delegato agli Eventi Francesco Turco, che ha seguito l’iter amministrativo dell’intitolazione.

Il legame con il Liceo Telesio e l’Accademia

Leopoldo Conforti è stato docente del Liceo classico Telesio e ha ricoperto incarichi di rilievo nelle principali istituzioni culturali cittadine. La sua attività viene ricordata soprattutto per il contributo offerto all’Accademia Cosentina e alla Biblioteca Civica, alle quali impresse un nuovo impulso durante la fase del loro rilancio.

La proposta di dedicargli la scalinata è stata avanzata da Antonio d’Elia e accolta dall’amministrazione comunale per il suo valore culturale e simbolico. La collocazione della targa tra il liceo e l’Accademia richiama direttamente i luoghi nei quali Conforti svolse una parte significativa del proprio impegno.

«La cerimonia odierna rappresenta un doveroso tributo a una delle personalità più significative della cultura cosentina, eminente docente del Liceo classico Telesio che, da coltissimo uomo di lettere, ha contribuito alla formazione di intere generazioni di nostri concittadini», ha dichiarato Franz Caruso.

Il sostegno alla Biblioteca Civica

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha richiamato anche la collaborazione avviata con Antonio d’Elia per sostenere l’Accademia Cosentina e la Biblioteca Civica.

Tra gli interventi ricordati da Caruso figura il ripristino dell’adesione del Comune alla Biblioteca Civica, indicato dall’amministrazione come un passaggio necessario per garantire continuità all’istituzione e accompagnarne il percorso di risanamento economico e finanziario.

Il primo cittadino ha inoltre definito l’Accademia Cosentina, da lui indicata come la seconda più antica d’Europa, «un autentico fiore all’occhiello del nostro territorio, della nostra cultura e della nostra storia». L’intitolazione vuole così rappresentare anche un riconoscimento al lavoro di quanti ne hanno custodito e rafforzato il prestigio nel tempo.

La toponomastica come memoria collettiva

L’amministrazione comunale considera la toponomastica uno strumento per trasmettere l’identità della città. Non soltanto strade e piazze, quindi, ma anche scalinate, spazi comuni e altri luoghi simbolici possono diventare testimonianze delle persone che hanno segnato la storia culturale e civile di Cosenza.

«Ricordare chi ha contribuito a costruire la storia culturale di Cosenza significa rafforzare il legame tra passato e futuro della comunità», ha affermato Caruso. «Con l’intitolazione della scalinata a Leopoldo Conforti proseguiamo il percorso di valorizzazione della memoria cittadina attraverso luoghi pubblici capaci di raccontare l’identità e le radici del nostro territorio».

«Celebrarlo attraverso questa iniziativa significa ricordare la nostra identità e consegnare alle future generazioni la consapevolezza del valore di chi ha contribuito alla crescita culturale e civile della città», ha concluso il sindaco.