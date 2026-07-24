Sono 115 i posti disponibili nei due asili nido comunali di Cosenza per l’anno educativo 2026-2027. Le famiglie potranno presentare la domanda da lunedì 27 luglio a giovedì 6 agosto, utilizzando esclusivamente la procedura telematica attivata sul sito istituzionale del Comune.

L’avviso è stato pubblicato dal Settore Cultura, Teatro, Educazione, Istruzione e Spettacoli. Il servizio inizierà il primo settembre 2026 e proseguirà fino al 31 luglio 2027.

Come presentare la domanda online

Per inoltrare la richiesta bisognerà collegarsi al sito www.comune.cosenza.it, accedere all’“Area personale” disponibile nella parte superiore della pagina iniziale e selezionare la sezione “Servizi scolastici”.

Dopo aver compilato tutti i campi e caricato la documentazione richiesta, sarà sufficiente premere il pulsante “Invia”. Non saranno ammesse modalità alternative.

La domanda, quindi, non dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo né trasmessa tramite posta elettronica certificata. Le istanze presentate in forme diverse da quella telematica non saranno prese in considerazione.

I documenti obbligatori

Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati la certificazione Isee in corso di validità, il libretto delle vaccinazioni e il documento d’identità del richiedente.

L’Isee sarà utilizzato per determinare l’importo della retta mensile a carico della famiglia. Il sistema tariffario completo è consultabile nell’avviso pubblicato sull’albo online del Comune di Cosenza.

Per le famiglie che usufruiscono del Bonus nido 2026, il Comune consiglia che la persona incaricata di presentare l’iscrizione coincida con quella che ha richiesto il contributo. La corrispondenza consentirà una corretta elaborazione degli avvisi PagoPA e della relativa fatturazione.

La distribuzione dei 115 posti

I posti saranno distribuiti tra le due strutture comunali: 49 bambini potranno essere accolti nel nido di via Riccardo Misasi, mentre 66 posti saranno disponibili nel plesso di via Rosario Livatino.

Il servizio sarà assicurato dal lunedì al venerdì. Le famiglie potranno scegliere il tempo pieno, con apertura dalle ore 8 alle 18, oppure il tempo parziale, previsto dalle ore 8 alle 14.

Le attività saranno sospese durante le festività natalizie e pasquali e in occasione della festa patronale del 12 febbraio.

Assistenza alle famiglie

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici della Pubblica istruzione, situati al secondo piano della sede comunale di piazza dei Bruzi.

Il personale sarà disponibile il lunedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17. L’avviso integrale, con le condizioni di accesso e le rette mensili, è consultabile sull’albo online dell’amministrazione.