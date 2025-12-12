«Recentemente, sono state segnalate numerose telefonate di malintenzionati che si spacciano per professionisti, broker, avvocati o addirittura carabinieri, raccontando eventi drammatici e chiedendo denaro o gioielli per una presunta soluzione». A lanciare l’allarme sono i carabinieri della Compagnia di Rogliano, che formulano una serie di consigli utili.

«Per proteggersi da queste truffe, è importante seguire alcuni semplici consigli: mai consegnare soldi o gioielli a sconosciuti che si presentano come carabinieri o professionisti. Diffidare delle apparenze: gentilezza e un atteggiamento distinto possono essere inganni. Non aprire la porta agli sconosciuti: se hai dubbi, non farli entrare. Attenzione a telefonate e social: non condividere dati sensibili. Denuncia sempre, anche i tentativi di truffa.

Verifica le chiamate: se ti contattano per una convocazione, chiama direttamente il Carabinieri del tuo comune o il 112. Il tesserino non basta: falsi operatori potrebbero usarne uno contraffatto. Se hai dubbi o sospetti, chiama subito il 112. La prevenzione è fondamentale per proteggersi da queste truffe. La cittadinanza deve essere consapevole dei rischi di truffe telefoniche e prendere misure per proteggersi. Seguire i consigli sopra elencati può aiutare a prevenire queste truffe e a mantenere la sicurezza personale.