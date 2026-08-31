Il Cosenza è pronto a salutare Thomas Pompei. Il giovane portiere classe 2006 è infatti vicino al trasferimento all’Atalanta U23, che ha accelerato nelle ultime ore per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti della rosa rossoblù. L’operazione è ormai in fase di definizione e dovrebbe portare Pompei a Bergamo. Il giovane portiere lascia dunque Cosenza dopo essersi ritagliato spazio e visibilità nell’ultima stagione, nella quale ha collezionato 15 presenze e 6 clean sheet. Un rendimento che ha attirato l’attenzione del club nerazzurro, pronto adesso a investire sul giovane estremo difensore.

Il trasferimento rientra anche nei movimenti che il Cosenza sta completando in queste ultime ore di mercato. Con Pompei destinato all’Atalanta, il club rossoblù ridisegna ulteriormente la situazione tra i pali, mentre il direttore sportivo Fabio Lucioni continua a lavorare sulle ultime operazioni in entrata e in uscita prima della chiusura della sessione estiva. Ora servirà anche un altro portiere.