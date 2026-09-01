Dopo il live di Francesco Renga, per il Settembre rendese sarebbe infatti ormai vicino alla chiusura l’accordo per portare in scena Francesca Michielin nel cuore del centro storico.

L’intesa, secondo quanto filtra da alcune indiscrezioni, sarebbe in fase avanzata e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima dell’ufficializzazione dell’artista che è stata anche al timone di XFactor per un paio di anni.

A rendere particolarmente credibile l’ipotesi è anche la formula scelta da Michielin per una parte del suo tour: un trio acustico pensato proprio per piccoli borghi, lontano dalla dimensione dei grandi palchi e più vicino a un rapporto diretto con il pubblico e perfetto per il centro storico su cui l’amministrazione ha deciso di puntare per questa edizione del Settembre rendese.

Se l’accordo verrà confermato, il concerto di Francesca Michielin andrà dunque ad affiancarsi a quello di Francesco Renga e a quello dell’ultimo ospite previsto per la serata finale in piazza Kennedy, che farà impazzire i più giovani. Grosse sorprese in arrivo anche per i cinefili per la nuova edizione dei Geni Comuni. Il count down è cominciato.