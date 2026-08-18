L’elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere l’area nella quale cercare l’ultraleggero con a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Le operazioni si stanno concentrando nell’entroterra, nel quadrante compreso tra Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e la frazione Scarcelli.

Le attività, coordinate dalla Prefettura di Cosenza, proseguono anche nella giornata odierna. Finora, tuttavia, le squadre impegnate nelle perlustrazioni non hanno individuato tracce del velivolo e dei suoi due occupanti.

Nuova riunione nella Prefettura di Cosenza

Una riunione operativa è prevista in mattinata nella sede della Prefettura. Il confronto servirà ad analizzare le informazioni raccolte, impartire ulteriori indicazioni alle squadre e definire la distribuzione degli uomini e dei mezzi sul territorio.

Il dispositivo vede impegnati Vigili del fuoco, Aeronautica militare, Capitaneria di porto e Dipartimento della Protezione civile. Le operazioni vengono condotte in cooperazione tra i diversi enti sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza.

Gli accertamenti con l’Imsi Catcher

Nel corso delle ricerche sono stati effettuati riscontri anche mediante strumentazione Imsi Catcher. La tecnologia consente di rilevare gli identificativi dei dispositivi mobili presenti in una determinata zona e può fornire elementi utili alla delimitazione dell’area da controllare.

Gli accertamenti sono stati affiancati dall’analisi dei dati relativi alle celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due occupanti. L’ulteriore elaborazione delle informazioni ha permesso di orientare le verifiche verso la zona a monte della costa tirrenica.

Gli elementi ricavati non consentono, al momento, di individuare con precisione la posizione dell’aereo. Servono però a circoscrivere il quadrante nel quale concentrare le perlustrazioni aeree e terrestri.

Le ricerche si spostano verso l’entroterra

L’attenzione operativa si concentra ora sull’area compresa tra Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli. È una zona interna caratterizzata da rilievi, vegetazione e tratti difficili da raggiungere, circostanze che rendono particolarmente complesse le verifiche sul terreno.

Le squadre continueranno a controllare il territorio nel corso della giornata sulla base delle indicazioni che emergeranno dalla riunione in Prefettura. Resta aperto anche il coordinamento con le componenti impegnate nelle ricerche dal cielo e lungo il tratto costiero.

Il velivolo pilotato da Carlo Arnulfo, sul quale viaggiava anche Angela Buccico, era diretto verso l’aviosuperficie di Sibari. Dopo la scomparsa dei contatti e il mancato arrivo a destinazione è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.