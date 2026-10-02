Il brano dedicato alle radici cubane uscirà il 9 ottobre e sarà presentato dal vivo nella finale in programma al Teatro Rendano

Janaki è tra i sette finalisti della diciassettesima edizione di Music for Change. L’artista italo-cubana parteciperà alla serata conclusiva del concorso con «Tierra viva», il nuovo singolo in uscita il 9 ottobre.

Nella stessa giornata il brano sarà presentato dal vivo al Teatro Rendano di Cosenza, dove le esibizioni dei sette concorrenti contribuiranno a determinare il vincitore dell’edizione 2026. Janaki affronta attraverso la canzone il tema «Crossroads», scelto per la finale della manifestazione.

«Tierra viva» nasce come un viaggio personale nelle radici cubane dell’artista, ma allarga progressivamente lo sguardo ai temi dell’autodeterminazione, della libertà e della rappresentazione. La storia familiare e il rapporto con Cuba diventano il punto di partenza per una riflessione sulla condizione sociale e politica del Paese.

R&B e sonorità cubane nel nuovo singolo

Sul piano musicale, il brano mette insieme R&B, ritmi cubani e influenze latine. Il crocevia raccontato dalla canzone si colloca tra identità individuale e memoria collettiva, appartenenza familiare e rapporto con una comunità più ampia.

La prima fase della produzione è stata curata da Janaki insieme a Luca Congedo. Il lavoro è stato successivamente completato con Rosario Canale e Taketo Gohara.

Alla parte strumentale hanno collaborato Edoardo Bolamperti alle percussioni, Luca Congedo alla batteria, Stefano Amato al basso e Giorgio Giaracuni alla tromba. Una costruzione sonora che accompagna il percorso a ritroso dell’artista verso la propria terra d’origine e la ricerca di un linguaggio personale.

Il percorso artistico di Janaki

Nata a Torino e cresciuta a Lecce, Janaki ha sviluppato un’identità musicale nella quale confluiscono R&B, indie pop, elettronica e sfumature neo soul. La scrittura rappresenta uno degli elementi centrali del suo lavoro, attraverso la trasformazione di esperienze, immagini e vissuti personali in musica.

Il debutto discografico risale al 2023 con «Postumya», EP pubblicato dal collettivo salentino Mufu. Il progetto, caratterizzato da un’impostazione sperimentale, ha segnato l’ingresso dell’artista nel panorama indipendente.

Dopo una pausa creativa durata circa due anni, Janaki è tornata con «olio di cocco», brano realizzato in collaborazione con Miastù e inserito nel mixtape «Orto» di Siamo un Magazine, distribuito da Universal Music. Nel luglio 2026 ha pubblicato l’EP «La Sana Entropia», proseguendo la definizione del proprio percorso musicale.

La finale al Teatro Rendano

Il prossimo passaggio sarà dunque la finale di Music for Change del 9 ottobre a Cosenza. «Tierra viva» sarà disponibile nella stessa data e verrà portata sul palco del Teatro Rendano davanti alla giuria e al pubblico della manifestazione.

Dopo l’appuntamento cosentino, Janaki sarà il 15 ottobre al Largo Venue di Roma per Gente Emergente. Il calendario proseguirà il 24 novembre al Detune di Milano e il 26 dicembre al Menta Music Loft di Lecce.