Momenti di tensione oggi pomeriggio nel quartiere San Vito a Cosenza. Un giovane, in evidente stato di agitazione, ha minacciato di far esplodere una bombola di gas e di lanciarsi nel vuoto dal balcone.

Ad attivare i soccorsi sono stati alcuni abitanti della zona che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunti polizia di Stato, vigili del fuoco e un'ambulanza. Decisivo è stato il dialogo che alcuni poliziotti hanno instaurato con il giovane, riuscendo a farlo desistere. È stato lui stesso, infatti, ad aprire la porta di casa ai soccorritori, che, varcato il portone di ingresso, hanno subito avvertito un forte odore di gas.

Infine, l'uomo è stato preso in carico dall'equipe del Pronto soccorso e trasferito in ospedale.