La riduzione riguarda gasolio e benzina destinati ad agricoltura e motopesca. Il capogruppo di FdI auspica l’adesione di altre compagnie

Una riduzione del 20% sui prezzi di gasolio e benzina destinati agli usi agricoli e alla motopesca. È la misura annunciata da Eni e accolta positivamente dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

A rilanciare l’iniziativa in Calabria è Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che la considera un sostegno immediato per le aziende sottoposte alla pressione dell’aumento dei costi di produzione.

«La scelta di Eni rappresenta un segnale importante per migliaia di imprese che, ogni giorno, devono fare i conti con l’aumento dei costi di produzione», afferma Brutto.

Riduzione per agricoltura e pesca

Lo sconto annunciato interessa i carburanti impiegati nelle attività agricole e nella pesca. La nota diffusa da Brutto non specifica la data di avvio, la durata, i punti vendita coinvolti né le condizioni operative per accedere alla riduzione.

Il consigliere regionale richiama le difficoltà affrontate da agricoltori e pescatori, per i quali il carburante rappresenta una delle principali componenti dei costi sostenuti durante l’attività.

«Agricoltori e pescatori hanno bisogno di interventi concreti e immediati», sottolinea il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

L’invito alle altre compagnie

Brutto inserisce l’iniziativa nel quadro degli interventi governativi destinati al settore primario, citando il credito d’imposta sui carburanti e le misure contro l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti.

«Quando istituzioni e sistema produttivo riescono a lavorare nella stessa direzione è possibile dare risposte più rapide alle difficoltà delle imprese», osserva.

L’auspicio espresso è che altre compagnie energetiche decidano di adottare iniziative analoghe, ampliando la platea delle aziende beneficiarie e gli effetti sul mercato.

Brutto: «Serve anche una strategia strutturale»

Secondo il capogruppo di FdI, la riduzione rappresenta una misura utile ma deve essere accompagnata da politiche di più lungo periodo.

«Difendere l’agricoltura significa difendere il lavoro, le produzioni italiane e la sicurezza delle nostre filiere alimentari», dichiara Brutto. «Servono misure immediate, ma anche una strategia strutturale che renda le imprese più competitive».

La comunicazione arriva mentre in Calabria proseguono le mobilitazioni degli agricoltori contro il costo del carburante e l’aumento generale delle spese di produzione.