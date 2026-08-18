Squadre calabresi e lucane perlustrano l’area tra Scarcelli e San Pietro, individuata attraverso la triangolazione delle celle telefoniche

Proseguono da 48 ore nell’entroterra di Fuscaldo le ricerche dell’ultraleggero disperso con due persone a bordo. Le squadre stanno concentrando le perlustrazioni nell’area montuosa compresa tra Scarcelli e San Pietro, due frazioni collinari del comune del Tirreno Cosentino.

Le operazioni di ricerca e soccorso, giunte al secondo giorno consecutivo, sono coordinate dalla Prefettura di Cosenza. Il territorio interessato presenta notevoli difficoltà: la conformazione impervia e la vegetazione fitta, in alcuni punti quasi impenetrabile, rallentano l’avanzamento degli operatori.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha disposto un ampio dispositivo terrestre, con tecnici impegnati senza interruzioni per controllare il territorio e assicurare la continuità dei turni.

Le squadre impegnate tra Scarcelli e San Pietro

Sul campo operano gli specialisti della Stazione Alpina Pollino e della Stazione Alpina Sila Camigliatello, attivi fin dalle prime ore successive alla segnalazione attraverso perlustrazioni fisiche e strumentali.

A queste unità si è aggiunta la Stazione Alpina Catanzaro, intervenuta per sostenere i colleghi, ampliare il raggio delle verifiche terrestri e garantire l’avvicendamento degli operatori. È arrivata anche una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata, impegnata al fianco del servizio regionale calabrese.

Le ricerche vengono condotte in sinergia con il personale dei Vigili del Fuoco e dell’Aeronautica Militare.

L’ultimo segnale delle celle telefoniche

Gli sforzi si concentrano all’interno del perimetro definito attraverso il cono di triangolazione delle celle telefoniche. Si tratta dell’area nella quale sarebbe stato agganciato l’ultimo segnale ritenuto utile per orientare le operazioni.

I tecnici stanno perlustrando un territorio montuoso particolarmente ostile, procedendo con controlli a terra e accertamenti strumentali. La priorità resta localizzare il velivolo e le due persone che si trovavano a bordo.

Il SASC ha ribadito la determinazione degli operatori impegnati nelle ricerche. Eventuali sviluppi saranno comunicati, in accordo con le autorità competenti, attraverso aggiornamenti ufficiali.