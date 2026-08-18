Un cuscino da portare da casa, una piazza illuminata dal cielo estivo e tante storie da ascoltare insieme. Mercoledì 19 agosto, dalle ore 21, Piazza Santa Maria ad Nives a Schiavonea si trasformerà in uno spazio di lettura all’aperto dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 10 anni.

L’appuntamento, intitolato “Letture sotto le stelle”, rientra nel progetto “Co.Ro. Città Narrante” del Comune di Corigliano-Rossano. L’iniziativa sarà curata dalla pedagogista Katia Pignataro.

Un cuscino come posto in prima fila

Le storie usciranno dalle biblioteche e dagli spazi tradizionali per essere raccontate nel cuore di Schiavonea. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla lettura attraverso un’esperienza condivisa, semplice e coinvolgente.

Ai partecipanti viene chiesto di portare un morbido cuscino sul quale sedersi. Sarà il loro personale “posto in prima fila” per ascoltare i racconti e lasciarsi accompagnare da personaggi, parole e immaginazione.

La piazza diventerà così un piccolo salotto all’aperto nel quale bambini e famiglie potranno incontrarsi e trascorrere una serata dedicata ai libri.

Il progetto “Co.Ro. Città Narrante”

“Letture sotto le stelle” fa parte di “Co.Ro. Città Narrante”, progetto promosso dal Comune di Corigliano-Rossano con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’intervento, identificato dal Cup G34D25004710001, è stato finanziato con 45mila euro nell’ambito del bando “Città che legge 2024”. È uno dei 52 progetti selezionati a livello nazionale.

Il programma coinvolge il sistema bibliotecario comunale e una rete di associazioni, librerie e realtà culturali del territorio. L’intento è portare libri e occasioni di incontro in quartieri e luoghi differenti della città.

La lettura come esperienza condivisa

Alla base del progetto c’è l’idea della lettura come pratica sociale e inclusiva, capace di favorire relazioni e rafforzare il senso di comunità.

Durante l’infanzia, l’ascolto condiviso delle storie può stimolare la curiosità, l’immaginazione e lo sviluppo del linguaggio. Rappresenta inoltre un’occasione per creare uno spazio di relazione tra adulti e bambini attraverso emozioni, tempo e parole.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 agosto, alle ore 21, in Piazza Santa Maria ad Nives a Schiavonea. Per partecipare bisognerà ricordarsi di portare un cuscino.