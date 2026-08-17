Sono ore di apprensione sul Tirreno cosentino per la scomparsa di un ultraleggero con due persone a bordo. Del velivolo si sarebbero perse le tracce durante il volo e sono immediatamente scattate le operazioni per tentare di localizzarlo.

Le ricerche si stanno concentrando in particolare nell’area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, territorio complesso che dalla fascia costiera si estende rapidamente verso le zone collinari e montuose dell’entroterra.

Le informazioni disponibili al momento sono ancora frammentarie e la priorità resta quella di individuare il velivolo e le due persone che si trovavano a bordo. Le squadre impegnate nelle operazioni stanno battendo il territorio alla ricerca di qualsiasi elemento che possa consentire di circoscrivere ulteriormente l'area.

Non sono ancora chiare le circostanze nelle quali si sarebbero persi i contatti con l'ultraleggero né, allo stato attuale, è possibile stabilire cosa possa essere accaduto durante il volo. Le operazioni proseguono e ulteriori elementi potranno emergere nelle prossime ore.

La notizia è in aggiornamento.