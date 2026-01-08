Le piogge che si sono riversate ieri sulla Riviera dei Cedri hanno aggravano la situazione del tratto di strada provinciale che conduce a Verbicaro già interessato da frane, nonostante i lavori di ripristino in corso. Ora, la preoccupazione per i collegamenti e la sicurezza cresce di ora in ora. Da quel punto, ogni mattina, passano centinaia di studenti per dirigersi negli istituti scolastici della costa tirrenica cosentina e, in assenza di un intervento immediato, il rischio concreto è che il passaggio dei pullman venga vietato per scongiurare il pericolo di ribaltamento dei mezzi.

Dramma senza fine

La situazione critica della viabilità è ben nota da mesi: il tratto di strada in località Pilusci, più volte colpito da frane, smottamenti e cedimenti, ha già richiesto lavori di consolidamento, partiti nelle scorse settimane grazie a un finanziamento avviato dalla Provincia di Cosenza, durante la presidenza di Rosaria Succurro, oggi eletta consigliere regionale. Ma ora è tutto da rifare: le intense precipitazioni di ieri hanno causato nell’asfalto nuove crepe e dislivelli che rendono rischioso il transito dei mezzi.

Rischio isolamento

Il rischio di isolamento del paese è reale, come ha denunciato più volte il sindaco Felice Spingola. La strada provinciale è infatti l’unico asse viario stabile che collega il borgo di Verbicaro al resto della Riviera dei Cedri e rappresenta un’arteria essenziale per residenti, lavoratori e studenti.

I motivi che hanno causato questa situazione sarebbero molteplici. Uno su tutti sarebbe la mancata manutenzione di tombini e canali di scolo, che favorirebbe le infiltrazioni di acqua nel manto stradale, rendendolo friabile. A causare ulteriori preoccupazioni ci sono anche altre gravi frane lungo la strada provinciale e in tutto il paese collinare, per le quali, al momento, non è previsto alcun intervento.