Ieri la tragedia, con l’uomo che è deceduto dopo che la sua auto, in un incidente autonomo senza altri mezzi, è uscita di strada e ha preso fuoco. Lascia moglie e due figli

Ancora una volta, la strada si tinge di rosso, mietendo un'altra vita. Nonostante l'assenza di altri veicoli coinvolti, l'asfalto del lungomare di Villapiana Lido è stato teatro di una tragedia mortale che ha spezzato l'esistenza di Basilio Paletta, 38 anni, originario di San Lorenzo del Vallo. L'uomo è deceduto poco dopo un drammatico incidente autonomo avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11. Il sinistro si è verificato lungo il rettilineo costiero, conosciuto per la movida estiva, dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l'auto condotta da Paletta è improvvisamente finita fuori carreggiata, impattando violentemente contro un albero vicino a uno stabilimento balneare. L'urto ha innescato un immediato e vasto incendio del veicolo.

I primi a intervenire con grande tempestività e coraggio sono stati gli esercenti delle attività vicine, i quali hanno tentato di domare le fiamme utilizzando gli estintori in dotazione. Contestualmente, gli agenti della Polizia Municipale sono giunti sul posto e sono riusciti a estrarre il conducente dall'abitacolo in fiamme. Basilio Paletta era ancora vivo e cosciente al momento dell'estrazione. Immediatamente preso in carico dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trebisacce.

Nonostante la rapidità dei soccorsi e gli sforzi del personale medico, le condizioni di Basilio Paletta sono precipitate in modo irrecuperabile poco dopo l'arrivo in struttura. Il decesso è stato constatato in ospedale. L'area dell'incidente è stata prontamente delimitata e chiusa per permettere l'intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi tecnici. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i Carabinieri. Al momento, le ipotesi spaziano dal possibile malore improvviso del conducente alla perdita di controllo del veicolo.

Le indagini mirano a chiarire ogni aspetto, considerando che la ricostruzione esatta dell'accaduto sarà possibile solo dopo l'analisi approfondita dei rilievi e delle eventuali testimonianze. Quando il fato si accanisce, nulla può modificarlo. Paletta probabilmente si trovava sul luogo della tragedia con l'intenzione di sbrigare alcune faccende a Villapiana quando, invece, il suo abituale luogo di lavoro si circoscriveva a Montalto Uffugo (CS).

La notizia della tragica scomparsa di Basilio Paletta ha gettato nello sconforto l'intera comunità di San Lorenzo del Vallo, dove l'uomo era molto conosciuto. Paletta lascia la moglie e due figli piccoli. La tragedia, che ha colpito duramente l'intero comprensorio, prima ancora di conoscere cosa sia accaduto, allunga la striscia dei decessi nel comprensorio divenuto tristemente teatro di cronaca. le.