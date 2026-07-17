L'uomo, che stava scontando la pena con un regime alternativo alla detenzione, è stato sorpreso dai carabinieri in compagnia di persone con precedenti penali. Revocato il beneficio

Nelle scorse ore i Carabinieri della Stazione di Corigliano Centro hanno eseguito un provvedimento nei confronti di un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte nell'ambito di una misura alternativa alla detenzione.

Secondo quanto ricostruito, il quarantenne stava espiando la pena in regime alternativo, che gli consentiva di uscire durante il giorno ma gli imponeva il rientro presso la propria abitazione nelle ore notturne. Tra le prescrizioni figurava anche il divieto di frequentare persone con precedenti penali.

Nel corso dei controlli sul territorio, i militari avrebbero sorpreso l'uomo in compagnia di soggetti pregiudicati, in violazione delle condizioni previste dal beneficio concessogli.

L'accertata inosservanza delle prescrizioni ha determinato la revoca della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere, dove il quarantenne è stato accompagnato dai Carabinieri in esecuzione del provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria.