I tre atleti hanno firmato per la stagione 2026-2027. La società punta sulla continuità dopo la promozione e sulla crescita del vivaio

La Pirossigeno riparte dai giovani che hanno contribuito alla promozione in Serie C. Pietro Guido, Sergio Madrigrano e Andrea Montemurro hanno firmato i contratti che li legheranno alla società anche nella stagione sportiva 2026-2027.

La firma è arrivata mercoledì pomeriggio al PalaPirossigeno, alla presenza del vicepresidente Gaetano Piro, del direttore generale Claudio Carofiglio e del direttore sportivo Fabio Lorenzi.

Le tre conferme rappresentano un nuovo passaggio nella costruzione dell’organico che affronterà il prossimo campionato. La società prosegue così lungo una linea fondata sulla continuità e sulla valorizzazione dei talenti cosentini cresciuti nel settore giovanile.

Il contributo nella stagione della promozione

Guido, Madrigrano e Montemurro hanno avuto un ruolo importante nel percorso culminato con il salto di categoria.

Pietro Guido è arrivato a campionato già iniziato, riuscendo a inserirsi rapidamente nel gruppo e mostrando qualità tecniche e capacità di adattamento.

Sergio Madrigrano è stato invece uno dei punti di riferimento della squadra nei passaggi decisivi della stagione, offrendo prestazioni che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

Andrea Montemurro ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto lontano dall’attività per diverse settimane. Nonostante il periodo di stop, il giovane atleta ha confermato il proprio valore e si è guadagnato la permanenza nel progetto societario.

Piro: «Sono il volto del nostro progetto»

Il vicepresidente Gaetano Piro ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto con i tre giovani.

«Questi ragazzi sono il volto del nostro progetto. Li abbiamo visti crescere, sudare e migliorare partita dopo partita», ha dichiarato.

«Averli ancora con noi significa che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Il futuro della Pirossigeno si costruisce giorno dopo giorno e loro ne sono una parte fondamentale».

Le parole del vicepresidente ribadiscono la volontà della società di non disperdere il lavoro svolto nel vivaio e di accompagnare gradualmente i giovani verso categorie e responsabilità sempre più importanti.

Carofiglio: «Vogliamo accompagnare i nostri talenti»

Sulla stessa linea il direttore generale Claudio Carofiglio, che ha sottolineato il significato delle tre conferme all’interno della programmazione tecnica.

«Siamo contenti di poter continuare a contare su questi ragazzi», ha affermato Carofiglio.

«Rappresentano quello che vogliamo essere: una società che cresce i propri talenti e li accompagna fino ai massimi livelli».

La permanenza di Guido, Madrigrano e Montemurro rafforza quindi un modello che punta sulla formazione interna e sulla possibilità di offrire continuità ai giovani che dimostrano di poter sostenere il confronto con la prima squadra.

Lorenzi: «Tre pedine fondamentali per il futuro»

Il direttore sportivo Fabio Lorenzi considera i tre atleti elementi centrali anche in prospettiva.

«Confermare Guido, Madrigrano e Montemurro significa blindare tre pedine fondamentali per il nostro futuro», ha dichiarato.

«Sono convinto che in Serie C potranno fare un ulteriore salto di qualità».

Il nuovo campionato rappresenterà un banco di prova più impegnativo, ma anche un’occasione di crescita per tre giovani che conoscono già l’ambiente e hanno partecipato direttamente al percorso della promozione.