Il Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha nominato Carlo Maria Gallucci Calabrese nuovo direttore generale dell'Ateneo. La decisione, assunta nella seduta del 16 luglio, è arrivata su proposta della rettrice Elena Beccalli. Il nuovo incarico decorrerà dal 1° settembre 2026.

Gallucci Calabrese arriva alla guida della struttura amministrativa dell'Università dopo un percorso professionale sviluppato tra il mondo manageriale e quello accademico internazionale. Negli ultimi anni ha maturato una lunga esperienza presso ESADE Business School dell'Università Ramon Llull di Barcellona, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a quello di deputy rector. Attualmente ricopre inoltre ruoli in diversi network internazionali di università cattoliche, tra cui FUCE, FIUC e SACRU.

A seguito della nomina, Gallucci Calabrese ha rassegnato le dimissioni da componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Nella stessa seduta il Cda, su proposta del nuovo direttore generale, ha confermato Alessandro Tuzzi nel ruolo di vice direttore generale, ampliandone le responsabilità. Oltre alla Direzione dell'Area Pianificazione, amministrazione e controllo di gestione, Tuzzi assumerà infatti un perimetro operativo più esteso.

La nomina conclude un percorso di selezione avviato nel marzo scorso dagli organi di governo dell'Università. Il processo è stato affidato a una commissione dedicata, che si è avvalsa anche del supporto di una società specializzata nella ricerca di dirigenti, con l'obiettivo di individuare una figura di elevata qualificazione professionale attraverso una valutazione comparativa tra numerosi candidati.

Secondo quanto comunicato dall'Ateneo, la selezione ha tenuto conto non solo delle competenze manageriali e dell'esperienza internazionale dei candidati, ma anche della condivisione dei valori dell'Università e delle esigenze strategiche legate al rafforzamento del suo posizionamento internazionale.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale, il Consiglio di amministrazione ha sottolineato come la nomina rappresenti un passaggio chiave per l'attuazione del Piano strategico 2026-2028 e per il percorso di accreditamento dell'Ateneo. Un ringraziamento è stato rivolto anche ad Alessandro Tuzzi per il lavoro svolto durante il periodo di interim alla Direzione generale e per il nuovo incarico affidatogli.