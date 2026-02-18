Dopo il cedimento della carreggiata finita nel letto del Crati, ruspe e terne in azione sull’argine per mettere in sicurezza e ricostruire la strada. Il sindaco Fabiano: «Intervento fondamentale per tutta l’area urbana»

Con il primo giorno di sole si apre una fase operativa per il ripristino della Strada Provinciale 234, sponda destra del Crati, nel territorio di Zumpano, arteria strategica per la mobilità dell’area urbana e duramente colpita dall’ultima ondata di maltempo. Le piogge intense e l’eccezionale innalzamento del livello del fiume Crati avevano provocato il cedimento di un tratto significativo della carreggiata, franata nel letto del fiume, imponendo la chiusura della strada e causando disagi alla viabilità e alle attività economiche della zona.

Alle prime luci dell’alba, mezzi meccanici – ruspe e terne – hanno avviato una deviazione controllata del corso del fiume, operazione tecnica complessa ma ritenuta indispensabile per consentire gli interventi lungo l’argine compromesso. Un passaggio definito fondamentale sotto il profilo idraulico e ingegneristico, necessario per procedere in sicurezza alle opere di consolidamento strutturale e alla ricostruzione del corpo stradale.

Il Comune sottolinea l’importanza dell’intervento non solo per Zumpano, ma per l’intera area urbana: la SP234 è infatti un asse viario chiave per i collegamenti con il capoluogo e con la rete provinciale, oltre che per il sistema commerciale e produttivo del territorio.

In questa fase viene evidenziata anche la sinergia istituzionale tra Comune di Zumpano e Provincia di Cosenza, che avrebbe consentito di accelerare la programmazione e l’avvio dei lavori, dopo sopralluoghi congiunti e verifiche tecniche.

Il sindaco di Zumpano Fabrizio Fabiano, in una nota, ringrazia la Provincia e i tecnici coinvolti: «Desidero esprimere un sentito e convinto ringraziamento alla Provincia di Cosenza, al Presidente facente funzioni Giancarlo Lamensa, all’Ing. Gianluca Morrone, ai dirigenti, ai funzionari e ai tecnici provinciali per la professionalità, la presenza costante e la rapidità dimostrate sin dalle prime ore dell’emergenza». E aggiunge un ringraziamento «alle ditte incaricate, che stanno operando con competenza, impegno e grande senso di responsabilità per restituire sicurezza e normalità».

Parallelamente, il Comune ricorda anche l’intervento già completato sulla rampa di accesso al sottopasso della zona Ipercoop, interessata dalla caduta di terra e detriti dopo lo spostamento verso l’esterno della spalletta del ponte: la messa in sicurezza è stata ultimata nelle 24 ore successive, permettendo la rapida ripresa delle attività commerciali dell’area.

«Questo è un lavoro fondamentale per il nostro territorio e per tutta l’area urbana – sottolinea ancora il sindaco – in un momento delicato abbiamo trovato collaborazione, presenza e capacità decisionale». I lavori, conclude la nota, proseguiranno nei prossimi giorni con il consolidamento dell’argine e la ricostruzione definitiva della sede stradale, mentre il Comune assicura aggiornamenti puntuali e invita al rispetto della segnaletica e delle disposizioni temporanee sulla viabilità.