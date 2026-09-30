L'esposizione, in programma dal primo ottobre, propone un percorso artistico e simbolico incentrato sulla celebre pittrice messicana. Appuntamento in programma al Museo multimediale

Il Museo multimediale di Cosenza si prepara ad aprire le porte alla nuova mostra immersiva dedicata a Frida Kahlo, intitolata 'Viva la Vida', in programma a partire da domani primo ottobre. L'esposizione propone un percorso artistico e simbolico incentrato sulla celebre pittrice messicana, elevata a icona universale di libertà e resilienza.

«All'interno della mostra viene analizzata tutta l'opera di Frida Kahlo in termini artistici ma anche simbolici, perché rappresenta un'icona di straordinaria attualità - afferma il regista Gianfranco Confessore -. Il titolo 'Viva la Vida' si rifà all'ultima sua opera, dipinta otto giorni prima di morire. In questo dettaglio racchiudo l'essenza della sua esperienza: un inno alla vita espresso nel momento della massima sofferenza».



Ad arricchire l'offerta del polo culturale cittadino sarà anche una ricca programmazione di eventi collaterali previsti fino a Capodanno. Calendario alla mano, il museo ospiterà circa venti appuntamenti serali che spazieranno da cene d'autore curate dallo chef stellato Antonio Biafora a concerti dal vivo - con proposte che vanno dalla musica sfrenata alle cover natalizie di Frank Sinatra -, fino alla consueta festa del 25 dicembre e ad attività dedicate al mondo del fumetto e dello show cooking.



«Frida Kahlo rappresenta per molte persone la libertà, pur essendo stata costretta dalla vita a un cammino di sofferenza - sottolinea il direttore artistico del museo, Renato Nuzzolo -. Con la regia di Gianfranco Confessore abbiamo voluto far emergere la sua gioia di vivere per far 'ballare le anime' degli spettatori. Inoltre, a un anno dalla riapertura della struttura, offriamo la possibilità di vivere il museo anche dopo l'orario delle mostre».



Tra le principali novità figura l'introduzione di una speciale formula di scontistica progressiva. Con agevolazioni tariffarie parametrate al numero di percorsi scelti, i visitatori potranno fruire nella stessa giornata di quattro differenti mostre immersive: oltre all'esposizione su Frida Kahlo, saranno fruibili i percorsi dedicati a Van Gogh, Klimt e alla preistoria del Mesozoico. Un patrimonio di produzioni digitali interamente realizzate in Calabria e custodite dal Museo multimediale.