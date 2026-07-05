Ci sono artisti che il tempo sembra aver relegato ai margini della memoria collettiva, nonostante il loro talento abbia saputo dialogare con i più grandi protagonisti della cultura europea. Alfonso Rendano appartiene a questa categoria. Nato a Carolei, alle porte di Cosenza, nel 1853, pianista acclamato nelle principali capitali musicali del continente, amico e stimato da Franz Liszt, allievo dell'ambiente parigino di Gioachino Rossini e di Georges Mathias – il più celebre allievo di Chopin – Rendano rappresenta una delle figure più alte che la Calabria abbia donato alla storia della musica. Eppure il suo nome continua a essere conosciuto soprattutto dagli specialisti, mentre meriterebbe di occupare un posto stabile nel patrimonio culturale nazionale.

Prima ancora che il Teatro di Cosenza portasse il suo nome, Alfonso Rendano era già uno dei musicisti italiani più apprezzati nei salotti e nei teatri d'Europa. Nato a Carolei nel 1853, manifestò un talento prodigioso fin dall'infanzia: a soli dieci anni fu ammesso al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, dove attirò l'attenzione del celebre pianista Sigismund Thalberg. Fu proprio quest'ultimo a comprendere la statura del giovane calabrese, conducendolo idealmente verso l'Europa musicale e presentandolo a Gioachino Rossini, che gli procurò una borsa di studio a Parigi. Qui Rendano studiò con Georges Mathias, il più autorevole allievo di Fryderyk Chopin, assimilando la migliore tradizione pianistica europea. Successivamente perfezionò la propria formazione a Lipsia, uno dei centri musicali più prestigiosi del continente.

Negli anni successivi la sua carriera assunse una dimensione internazionale. Si esibì nelle principali capitali europee, conquistando il pubblico inglese e tedesco e ricevendo perfino l'invito della regina Vittoria a esibirsi nel castello di Windsor. Il suo nome divenne sinonimo di virtuosismo, eleganza interpretativa e profondità musicale, tanto da essere considerato tra i maggiori pianisti italiani della sua generazione.

Nel 1880 avvenne l'incontro destinato a consacrarne definitivamente il prestigio: quello con Franz Liszt. Più che un maestro, Liszt divenne per Rendano un estimatore e un amico. Lo invitò a Weimar, dove i due eseguirono insieme la trascrizione per due pianoforti del Concerto per pianoforte e orchestra composto dal musicista calabrese. Il grande compositore ungherese ne lodò pubblicamente l'originalità e cercò personalmente di promuoverne l'esecuzione nei festival tedeschi, definendolo «un'opera vigorosa, originale e notevole». Un riconoscimento che pochi musicisti italiani dell'epoca poterono vantare.

Ridurre Alfonso Rendano al solo compositore di Consuelo sarebbe però ingiusto. Fu uno dei protagonisti della rinascita della musica strumentale italiana nell'Ottocento, autore di un importante Concerto per pianoforte e orchestra, di un raffinato Quintetto e di numerose pagine pianistiche. A lui si deve inoltre l'invenzione del celebre "pedale Rendano", il pedale indipendente che ampliava le possibilità espressive del pianoforte, innovazione destinata a lasciare un segno nella storia dello strumento. In questo straordinario percorso artistico si inserisce "Consuelo", la sua unica opera lirica, frutto della maturità di un compositore che, dopo aver conquistato l'Europa come pianista, volle misurarsi anche con il teatro musicale. E non era facile in quegli anni. Il confronto era serrato. Sono gli anni in cui la scena teatrale italiana e internazionale è totalmente assorbita dal mirabile teatro Pucciniano.

Tra le opere più ambiziose di Alfonso Rendano, spicca, senz'altro, "Consuelo", l'unica opera lirica composta da lui, un lavoro che testimonia non soltanto la sua straordinaria maturità musicale, ma anche il desiderio di misurarsi con il genere più prestigioso dell'epoca: il melodramma.

Un'opera nata nel silenzio creativo

La storia di Consuelo coincide con uno dei momenti più particolari della vita del compositore. Negli ultimi anni dell'Ottocento Rendano fu costretto a interrompere la brillante carriera concertistica per rientrare in Calabria e affrontare le difficoltà economiche della famiglia. Quel periodo, apparentemente segnato da un allontanamento dalle grandi scene europee, si trasformò invece in una straordinaria stagione creativa.

Nella quiete della sua dimora cosentina, il musicista dedicò anni di studio e di lavoro alla composizione di un dramma lirico tratto dal celebre romanzo Consuelo di George Sand. Il libretto venne affidato a Francesco Cimmino, che condensò in un prologo e tre atti l'imponente vicenda narrativa immaginata dalla scrittrice francese. Rendano lavorò alla partitura con la meticolosità del grande pianista che conosce ogni sfumatura del linguaggio musicale, cercando di fondere eleganza melodica, ricchezza armonica e intensità drammatica.

La trama: il trionfo dell'arte e dell'amore

La protagonista è Consuelo, giovane cantante veneziana di umili origini, allieva del celebre maestro Nicola Porpora. Dotata di una voce straordinaria, la ragazza sogna di condividere il proprio futuro artistico e sentimentale con Anzoleto, giovane tenore destinato a debuttare con lei.

Ma il successo modifica gli equilibri. Mentre Consuelo conquista il pubblico grazie al proprio talento. Anzoleto, divorato dall'invidia e dalla gelosia, si lascia sedurre dalla vanitosa Corilla, tradendo la donna che lo ama. Il dolore costringe Consuelo a lasciare Venezia.

Sotto il nome di Porporina, la giovane trova rifugio nel misterioso Castello dei Giganti, dove conosce Alberto, un nobile tormentato da visioni e inquietudini interiori. Tra i due nasce un sentimento profondo, quasi spirituale, alimentato da ricordi misteriosi che sembrano provenire da un passato dimenticato.

Dopo nuove prove, nuovi incontri con Anzoleto e ulteriori sofferenze, la vicenda si conclude con uno dei finali più intensi della tradizione romantica: Consuelo riesce finalmente a ritrovare Alberto, ma solo per dichiarargli il proprio amore negli ultimi istanti della sua vita, mentre il giovane muore tra le sue braccia. È un epilogo tragico, dominato dalla forza redentrice dell'amore e dalla dimensione spirituale dell'arte.

Una musica che guarda oltre il Verismo

Quando Consuelo debutta al Teatro Vittorio Emanuele di Torino il 24 maggio 1902, il panorama operistico italiano è ormai dominato dal Verismo di Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Rendano sceglie invece una strada diversa.

La sua scrittura guarda alla grande tradizione romantica europea, evitando gli effetti spettacolari e privilegiando una raffinata ricerca armonica. La critica dell'epoca riconobbe immediatamente nella partitura una straordinaria ricchezza melodica, una padronanza dell'orchestrazione e una notevole solidità tecnica, pur osservando che il libretto risultava meno efficace sul piano teatrale. Proprio la musica, tuttavia, riusciva a dare profondità psicologica ai personaggi e a trasformare le pagine del romanzo in un linguaggio sonoro di grande suggestione.

Il successo oltre i confini italiani

L'accoglienza torinese fu rispettosa ma non travolgente. Diverso fu, invece, il destino dell'opera in Germania.

L'impresario Julius Feuchtinger, presente alla prima rappresentazione, intuì immediatamente il valore della composizione e ne promosse la diffusione nei teatri tedeschi. Tra il 1903 e il 1907 Consuelo fu rappresentata a Stoccarda, Mannheim, Francoforte, Lipsia, Dresda e Brema, ottenendo un'accoglienza decisamente più calorosa rispetto a quella italiana. Ancora nel 1924 l'opera tornò sulle scene tedesche, segno di un interesse che andò ben oltre il successo effimero della prima esecuzione.

La grandezza di Alfonso Rendano

Consuelo rappresenta molto più di una semplice parentesi nella produzione di Alfonso Rendano. È il simbolo della sua ambizione artistica. Mentre molti pianisti virtuosi dell'Ottocento limitavano la propria attività alla musica strumentale, Rendano volle affrontare la prova più complessa: costruire un grande affresco teatrale, mettendo al servizio del melodramma tutta l'esperienza maturata nelle sale da concerto europee.

Del resto, la sua figura supera i confini della composizione operistica. Fu uno dei maggiori interpreti di Chopin della sua epoca, contribuì alla diffusione della grande musica pianistica in Italia, scrisse pagine cameristiche e sinfoniche di altissimo livello e perfezionò persino il celebre "pedale indipendente", ancora oggi noto come "pedale Rendano", destinato ad ampliare le possibilità espressive del pianoforte.

Riscoprire Consuelo significa dunque riscoprire un'intera stagione della cultura italiana e restituire il giusto posto a un compositore che seppe dialogare con l'Europa senza mai rinnegare le proprie radici calabresi.

Forse è proprio questa la lezione più attuale di Alfonso Rendano: la grandezza autentica non nasce soltanto nei grandi centri culturali, ma anche nei luoghi apparentemente periferici, quando il talento incontra il coraggio di inseguire un ideale artistico. E Consuelo resta ancora oggi la testimonianza più eloquente di quel sogno musicale nato tra le colline di Cosenza e capace di parlare ai teatri d'Europa.