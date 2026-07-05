Pietro De Giorgio è ufficialmente un allenatore di Serie B. Il tecnico è il nuovo allenatore della Juve Stabia e guiderà la formazione campana nel prossimo campionato cadetto.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dalla società gialloblù, che ha affidato a De Giorgio la guida tecnica della prima squadra. Per lui un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Un traguardo prestigioso per il tecnico calabrese, nato a Praia a Mare ma originario di Verbicaro, che approda in Serie B dopo l’ottimo lavoro svolto sulla panchina del Potenza.

Dalla lunga carriera da calciatore alla panchina

Come riporta il sito ufficiale della Juve Stabia, prima di intraprendere il percorso da allenatore, De Giorgio ha vissuto una lunga carriera da calciatore, indossando, tra le altre, le maglie di Battipagliese, San Marino, Cittadella, Melfi, Frosinone, Giulianova, Cavese, Perugia, Empoli, Crotone, Latina, Vicenza ed Este.

Conclusa l’esperienza sul campo, ha iniziato la nuova avventura in panchina come collaboratore tecnico della Luparense. Nella stagione 2021/2022 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore del Lamezia Terme, prima dell’approdo al Potenza, formazione che ha guidato dalla stagione 2023/2024.

Lo storico successo con il Potenza

Alla guida della squadra lucana, Pietro De Giorgio ha ottenuto un bilancio complessivo di 29 vittorie, 32 pareggi e 25 sconfitte.

Il risultato più importante è arrivato con la conquista della Coppa Italia di Serie C, primo successo del Potenza nella storia della competizione. Un traguardo che ha ulteriormente consacrato il lavoro del tecnico e contribuito ad aprirgli le porte della Serie B.

Per De Giorgio è arrivata inoltre un’altra importante soddisfazione professionale: la Figc, attraverso il Comunicato ufficiale numero 586 del 30 giugno 2026, ha ufficializzato la sua ammissione al corso Uefa Pro.

«Non vedo l’ora di iniziare»

Nelle sue prime dichiarazioni da allenatore della Juve Stabia, De Giorgio ha mostrato entusiasmo per la nuova avventura.

«Conosco benissimo la piazza di Castellammare, i tifosi sono straordinari e sono convinto che ci saranno vicini durante la stagione. Ringrazio la proprietà e il direttore per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare», si legge ancora sul sito della Juve Stabia.

Per Pietro De Giorgio si apre così il capitolo più importante della carriera da allenatore: dalla Calabria alla panchina della Juve Stabia, con la possibilità di misurarsi per la prima volta da tecnico nel campionato di Serie B.