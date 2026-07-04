Dal 17 al 19 luglio il borgo del Duca Cavalcanti ospita moda, cinema e gastronomia: tra gli ospiti Max Paiella e i premi Eccellenze di Calabria

Sarà Samanta Togni la madrina della ventesima edizione di Seduzioni & Gusto, in programma a Buonvicino dal 17 al 19 luglio 2026. Un traguardo importante per il festival che, dal 2007, unisce moda, cinema, arte, gusto e identità territoriale nel suggestivo borgo del Duca Ippolito Cavalcanti.

Per tre giorni il centro storico, Piazzetta San Ciriaco, Piazza XVII Settembre e il Museo MAGB diventeranno il palcoscenico di laboratori, spettacoli, mostre, sfilate e convegni. Il filo conduttore dell’intera manifestazione, giunta alla ventesima edizione, sarà la valorizzazione del territorio attraverso esperienze partecipate capaci di coniugare tradizione e innovazione.

L’impegno della Pro Loco

Moda, gastronomia, cultura, ambiente e arte si incontreranno in un unico grande evento glamour, organizzato dalla Pro Loco di Buonvicino in uno scenario immerso nella natura del Parco del Pollino, di cui il borgo fa parte, e impreziosito da scenografie eleganti e ricercate.

Tra i protagonisti della ventesima edizione ci saranno Max Paiella e Nino Graziano Luca, il Gran Ballo dell’Ottocento con un buffet ispirato alla figura del Duca Ippolito Cavalcanti, lo stilista bulgaro Ivan Donev, Massimiliano Giangrossi con una collezione dedicata ai vent’anni della manifestazione, lo stilista Giuseppe Cupelli, i finalisti del concorso Moda Movie, i premiati di Eccellenze di Calabria e numerosi altri ospiti.

Un viaggio tra passato, presente e futuro

Il programma attraverserà mondi, eccellenze e culture diverse, guardando al futuro senza dimenticare le radici del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata alla figura di Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino, celebre per i suoi trattati sulla buona cucina, e alla storia delle donne che nel Settecento si riunivano in piazza per lavorare la seta.

Il festival offrirà inoltre a numerosi giovani un’importante occasione di confronto e un’esperienza significativa nel mondo della moda.

In occasione della serata-evento condotta da Nino Graziano Luca, Piazza XVII Settembre, il Museo MAGB e l’intero centro storico si vestiranno a festa.

Il programma del 17 luglio

Ad aprire la manifestazione, il 17 luglio alle ore 17, sarà il convegno dal titolo “Identità in scena: valorizzare il territorio attraverso eventi esperienziali”.

Durante tutte le serate sono inoltre previsti laboratori di pittura e moda dedicati a bambini e ragazzi e forum interattivi con Radio Digiesse.

Le mostre e le eccellenze del territorio

Due le mostre inserite nel programma della ventesima edizione. La prima, “L’Italia degli anni ’50, ’60 e ’70”, è firmata dal maestro Francesco Senise e sarà ospitata nelle vetrine dedicate alla fashion art.

La seconda, “Le Calcare e le teleferiche”, è una produzione artistica originale realizzata appositamente per la ventesima edizione del festival in collaborazione con il CAI.

Piazza XVII Settembre ospiterà inoltre una rassegna espositiva dedicata all’arte e ai sapori, con la partecipazione delle aziende di Buonvicino.

“Trame di moda” e gli stilisti emergenti

Uno dei momenti centrali della serata-evento sarà “Trame di moda”, con le collezioni degli stilisti emergenti finalisti di Moda Movie, provenienti da diverse regioni italiane.

A sfilare saranno Luana Furleo dell’Accademia New Style di Cosenza; Alessia Gerges della MAIANI Accademia Moda di Roma; Giuseppe Ciampà della NABA di Milano; Valentina Grua dell’Istituto di Moda Burgo di Milano; Jessica Bloise della Ferrari Fashion School di Milano; Greta Cocchiara dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo; Anna Chiara Cozza dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Accanto ai giovani talenti saranno protagonisti anche Giuseppe Cupelli; Massimiliano Giangrossi, apprezzato stilista di abiti da sposa e alta moda di San Benedetto del Tronto; e lo stilista bulgaro Ivan Donev, che riceverà il premio Eccellenza di Innamorati di Calabria.

I premi Eccellenze di Calabria

Altro momento importante della manifestazione sarà la consegna dei premi Eccellenze di Calabria.

Il riconoscimento per il giornalismo sarà assegnato a Michel Dessì, giornalista Mediaset; quello per il cinema all’attrice Annalisa Insardà; quello per la medicina al dottor Francesco Cariello, specialista in cardiologia.

I premi sono offerti da Elite Gioielli.

Durante la serata, la direttrice dell’Accademia della Moda di Napoli, Giuseppina Auricchio, assegnerà inoltre una borsa di studio allo stilista emergente che si aggiudicherà il riconoscimento.

I cortometraggi di Moda Moviee il Gran Ballo dell’Ottocento

Tutte le sere, all’interno del Museo MAGB, saranno proiettati i cortometraggi finalisti di Moda Movie, manifestazione diretta da Sante Orrico.

Domenica 19 luglio la ventesima edizione di Seduzioni & Gusto si concluderà con il Gran Ballo dell’Ottocento, organizzato in ricordo del Duca Ippolito Cavalcanti e curato dalla Compagnia di Danza Storica di Roma.

Un evento elegante, coinvolgente e suggestivo, che porterà nel cuore del festival le atmosfere del XIX secolo. Ballerini professionisti, in eleganti frac e preziosi abiti con crinolina, eseguiranno valzer, quadriglie, contraddanze e mazurche tratte dai manuali dei più celebri maestri dell’Ottocento e ispirate alle atmosfere dei grandi film in costume.

L’immaginario sarà quello di “Via col vento”, “Il Gattopardo” e della saga di Sissi, mentre il repertorio musicale spazierà dalle composizioni di Strauss e Verdi a quelle dei principali autori dell’epoca.

Lo Street Happy Hour dedicato a Ippolito Cavalcanti

A completare la serata sarà lo Street Happy Hour, con un buffet gratuito che proporrà due piatti tratti dal ricettario di Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino, insieme ai prodotti della Calabria.

L’allestimento sarà arricchito da scenografie e composizioni conviviali ispirate alla tavola descritta nella “Cucina teorico-pratica”, il celebre trattato pubblicato dal Duca a partire dal 1837.

Le coreografie e le degustazioni saranno curate dallo chef Giuseppe Greco, con la collaborazione del Nettuno Palace, sala ricevimenti di Belvedere Marittimo.

Tre giorni, dunque, per celebrare i vent’anni di Seduzioni & Gusto attraverso la moda, il cinema, l’arte, la gastronomia e la storia di un territorio che continua a raccontare la propria identità guardando al futuro.