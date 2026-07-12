Oggi volgiamo lo sguardo a una delle figure più affascinanti e meno conosciute del Rinascimento meridionale: Galeazzo di Tarsia. Un poeta che la Calabria può annoverare tra i suoi figli più illustri, capace di trasformare l'amore in materia poetica e il dolore in una delle espressioni liriche più intense del Cinquecento. Pur avendo lasciato un numero esiguo di componimenti, la sua voce continua ancora oggi a sorprendere per profondità, eleganza e modernità.

Nato a Napoli intorno al 1520 da una nobile famiglia cosentina, signore di Belmonte Calabro, Galeazzo visse una vita breve e tormentata. Morì appena trentatreenne, nel 1553, lasciando una raccolta di rime che sarebbe stata pubblicata soltanto molti anni dopo, nel 1617, grazie a Giambattista Basile. Una vicenda editoriale singolare che contribuì, almeno in parte, a relegarlo ai margini della grande tradizione poetica italiana, pur essendo uno dei più raffinati interpreti del petrarchismo cinquecentesco.

Galeazzo di Tarsia, un aristocratico inquieto

La sua biografia presenta molti chiaroscuri. Uomo d'armi e feudatario, Galeazzo amministrò con fermezza i suoi possedimenti, tanto da essere processato e confinato a Lipari per alcuni anni. Dietro il barone severo, però, si celava un uomo inquieto, profondamente segnato dalle vicende della propria esistenza.

Le cronache restituiscono l'immagine di un uomo tormentato, capace di trasformare la sofferenza personale in poesia. È proprio questa autenticità emotiva a distinguerlo da molti altri petrarchisti del suo tempo, spesso intenti a riprodurre modelli ormai convenzionali. Nei suoi versi il dolore non è mai un artificio letterario, ma un'esperienza vissuta, che rende la sua voce sorprendentemente moderna.

La poesia di Galeazzo nasce quasi interamente dall'amore. Non da un amore sereno o semplicemente celebrativo, ma da un sentimento totalizzante, destinato quasi sempre a sfociare nel dolore. L'amata è presenza luminosa e, allo stesso tempo, irraggiungibile; è colei che dona senso alla vita del poeta, ma che al tempo stesso lo condanna a una continua inquietudine.

Come Francesco Petrarca, Galeazzo costruisce la propria poesia sul conflitto tra desiderio e sofferenza. Tuttavia, mentre nel poeta aretino l'amore tende progressivamente a spiritualizzarsi, in Galeazzo conserva una dimensione più umana, più carnale, più dolorosa. Le sue liriche raccontano un uomo vulnerabile, incapace di sottrarsi alla forza travolgente della passione. È proprio questa intensità a renderlo diverso da tanti altri imitatori di Petrarca. La sua poesia non appare mai fredda o scolastica: ogni verso sembra nascere da una ferita reale.

Camilla Carafa: la donna del dolore

L'unica figura femminile realmente documentata nella sua vita è la moglie, Camilla Carafa. Sposata in giovane età, Camilla morì prematuramente mentre Galeazzo era detenuto, durante il periodo di confino. La sua scomparsa rappresentò una frattura insanabile nell'esistenza del poeta. Nei componimenti che la tradizione riconduce a questa dolorosa esperienza, la donna non è più soltanto l'oggetto dell'amore cortese, ma diventa memoria, rimpianto, assenza. La poesia si trasforma così in uno spazio nel quale il poeta tenta di conservare ciò che il tempo gli ha sottratto. L'amore, in Galeazzo, non coincide più soltanto con il desiderio, ma con la nostalgia.

Una parte della tradizione ha attribuito a Galeazzo anche alcune rime dedicate a Vittoria Colonna. Tuttavia la questione rimane ancora oggi oggetto di discussione tra gli studiosi. Le ricerche più recenti hanno evidenziato come il corpus poetico attribuito ai Tarsia possa essere il risultato della sovrapposizione delle opere di due omonimi, Galeazzo II e Galeazzo III. Per questa ragione non è possibile affermare con certezza che tutte le liriche dedicate alla celebre poetessa appartengano al Galeazzo nato intorno al 1520.

Anche riguardo a presunte amanti o ad altre vicende sentimentali non possediamo documenti affidabili. La sua poesia parla continuamente d'amore, ma la critica preferisce distinguere il dato biografico dall'invenzione poetica, evitando attribuzioni prive di fondamento.

Un petrarchismo che diventa voce personale

La grandezza di Galeazzo non consiste nell'aver inventato un nuovo linguaggio poetico, ma nell'aver saputo rendere autentico un linguaggio che, nel pieno del Cinquecento, rischiava ormai di trasformarsi in semplice esercizio retorico. Nei suoi sonetti ritroviamo tutti gli elementi tipici della tradizione petrarchesca: la luce degli occhi della donna amata, il fuoco della passione, il contrasto continuo tra speranza e disperazione, la memoria che si oppone allo scorrere del tempo.

Eppure tutto viene attraversato da un'intensità psicologica che sorprende ancora oggi. L'amore non è soltanto contemplazione della bellezza, ma una forza che sconvolge l'esistenza, mette in crisi la ragione e costringe l'uomo a interrogarsi sul senso della propria vita. Tra i passi più significativi della sua produzione vi è quello in cui Galeazzo prova a definire la natura stessa dell'amore: «Amor è una virtù che né per ondapesce guizza, né crud'angue è il sentiero,né fende l'aria augel rapace e fero…».

A una prima lettura questi versi possono apparire complessi, ma racchiudono una riflessione di grande profondità. Galeazzo descrive l'amore come una forza invisibile che attraversa l'intero universo. Così come il pesce è naturalmente portato a muoversi nell'acqua, il serpente sulla terra e l'uccello nel cielo, allo stesso modo ogni creatura è guidata da una legge inscritta nella propria natura. L'amore, dunque, non è semplicemente un sentimento umano: è il principio che anima il mondo, l'energia che orienta ogni essere vivente verso ciò che gli appartiene.

Il poeta conclude questa meditazione con due versi di straordinaria forza filosofica: «Per sé si move ed un oggetto ha solo: bellezza e natural desio di bene.». Qui Galeazzo raggiunge una concezione dell'amore vicina al pensiero neoplatonico. L'amore non ha bisogno di essere provocato dall'esterno: nasce spontaneamente, perché appartiene alla natura stessa dell'uomo. E il suo unico fine è la ricerca della bellezza e del bene. Non si tratta soltanto della bellezza fisica della donna amata, ma di una bellezza più alta, capace di elevare l'animo umano e orientarlo verso ciò che è autenticamente buono. È una riflessione che richiama certamente Petrarca, ma che in Galeazzo assume un tono più meditativo, quasi esistenziale.

Ed è proprio questa capacità di fondere il modello petrarchesco con una voce personale a rendere la sua poesia ancora oggi sorprendente. I suoi sonetti non sono semplici imitazioni di un grande maestro, ma il tentativo sincero di comprendere il mistero dell'amore, della perdita e della fragilità umana.

Il poeta dimenticato della Calabria

Per lungo tempo Galeazzo di Tarsia è rimasto ai margini della storia della letteratura italiana.

Eppure numerosi studiosi lo hanno riconosciuto come una delle personalità liriche più originali del Rinascimento meridionale, secondo soltanto a Luigi Tansillo per intensità espressiva. La scarsità delle opere, la pubblicazione postuma e le difficoltà di attribuzione hanno certamente contribuito a limitarne la fortuna. Ma forse è proprio questa apparente incompiutezza ad accrescere il fascino della sua figura.

Rileggere oggi Galeazzo di Tarsia significa riscoprire una Calabria pienamente inserita nella grande stagione culturale del Rinascimento italiano. La sua poesia dimostra che anche dalle terre del Mezzogiorno poteva levarsi una voce capace di dialogare con Petrarca e con i maggiori lirici del suo secolo, senza rinunciare a una profonda originalità. È una voce che continua a parlarci perché racconta esperienze universali: l'amore che salva e insieme ferisce, la memoria di chi non c'è più, il desiderio di trattenere ciò che il tempo inevitabilmente porta via.

Ed è forse proprio questo il lascito più prezioso di Galeazzo di Tarsia: aver dimostrato che il dolore, quando incontra la forza della poesia, può trasformarsi in qualcosa che sfida il tempo e continua a vivere nei secoli.

Per leggere Galeazzo di Tarsia

Chi volesse avvicinarsi direttamente alla poesia di Galeazzo di Tarsia può leggere le Rime, conservate in un corpus relativamente esiguo ma di straordinaria intensità. Tra le edizioni moderne di riferimento spicca quella curata da Tobia R. Toscano, che ha contribuito a fare chiarezza anche sulle complesse questioni di attribuzione delle liriche e sulla figura storica del poeta.

Negli ultimi decenni l'interesse della critica nei confronti di Galeazzo è cresciuto sensibilmente. Gli studiosi hanno riconosciuto nella sua opera una delle espressioni più originali del petrarchismo meridionale, capace di superare la semplice imitazione del modello di Petrarca grazie a una voce personale, intensa e profondamente segnata dall'esperienza del dolore.

Leggere oggi Galeazzo di Tarsia significa riscoprire non soltanto un grande poeta del Rinascimento, ma anche una pagina importante della storia culturale della Calabria. È la dimostrazione che questa terra, spesso raccontata solo attraverso le sue difficoltà, ha saputo esprimere figure di altissimo livello artistico, capaci di dialogare con la migliore letteratura italiana del loro tempo e di consegnare ai secoli una poesia ancora sorprendentemente viva.

