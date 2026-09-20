La 24enne, originaria di Cosenza e residente a Paola, è stata selezionata tra i 14 attori under 25 provenienti da tutta Italia. Dal 21 al 27 settembre parteciperà alla settimana di formazione a San Vito al Tagliamento

Sarà Annalisa Crispino, 24 anni, originaria di Cosenza e residente da anni a Paola, a rappresentare la Calabria all’Accademia del Teatro Italiano FITA 2026, in programma dal 21 al 27 settembre a San Vito al Tagliamento, in Friuli-Venezia Giulia.

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Teatro e Arti, riunirà 14 attori under 25, selezionati in diverse regioni italiane, per una settimana di formazione intensiva dedicata al lavoro scenico, al movimento, all’improvvisazione e al confronto tra giovani interpreti.

Una settimana di formazione

Il percorso prevede laboratori sul corpo e sul movimento scenico, prove immersive, esercizi di improvvisazione e momenti di condivisione tra i partecipanti.

«Sono davvero onorata di rappresentare la Calabria in questa esperienza – racconta Crispino –. Per me il teatro è una grande passione ma anche e soprattutto dedizione e sacrificio: insegna disciplina, cooperazione, capacità di ascolto e di empatia».

La giovane sottolinea anche il valore umano dell’esperienza: «Poter vivere questa settimana di full immersion con ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia è un’occasione unica per mettermi in gioco e arricchire il mio bagaglio di nuove relazioni umane e artistiche».

Tra università e palcoscenico

Annalisa Crispino studia Giurisprudenza all’Università della Calabria ed è da quest’anno presidente dell’associazione teatrale “Cilla Giovani”.

Con il gruppo ha partecipato a numerosi spettacoli, tra cui la commedia brillante “Fuga in Do di Petto” di Laura Salvoro, protagonista di una tournée estiva conclusa con diversi riconoscimenti alla VII Rassegna teatrale “Antonella Borgia” di Mangone: premio per la Miglior Regia, premio della critica come Miglior Commedia e premio come Migliore Attrice non protagonista a Eleonora Croitori.

Per “Cilla Giovani” è il secondo anno consecutivo

Per l’associazione di Paola si tratta del secondo anno consecutivo con un proprio attore selezionato per l’Accademia FITA. Nel 2025 era stato scelto Giuseppe Cozza.

Un risultato che rafforza il percorso di un gruppo teatrale interamente gestito da giovani under 25 e che porta ancora una volta una realtà calabrese in un contesto nazionale dedicato alla formazione e alla crescita artistica.

Per Crispino, l’esperienza di San Vito al Tagliamento rappresenta così non soltanto un riconoscimento personale, ma anche una nuova tappa di un percorso costruito tra studio, associazionismo e teatro.