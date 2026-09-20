L’incidente nel pomeriggio di ieri a Trieste. Il ragazzo sarebbe salito al posto di guida e avrebbe premuto l’acceleratore senza accorgersi che era inserita la retromarcia

Un gesto di curiosità trasformato in pochi secondi in un dramma. A Trieste un ragazzo di 16 anni ha investito accidentalmente il padre con l’auto nuova che l’uomo gli stava mostrando. Il 60enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cattinara.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Vaglieri, nella zona di Santa Maria Maddalena Inferiore e Coloncovez.

Secondo la ricostruzione iniziale, ancora al vaglio degli investigatori, il padre avrebbe voluto mostrare al figlio la nuova vettura. Il sedicenne sarebbe quindi salito al posto di guida e avrebbe premuto l’acceleratore senza rendersi conto che era già stata inserita la retromarcia.

L’auto travolge il padre e sfonda una cancellata

La vettura si è messa improvvisamente in movimento e ha investito il 60enne, proseguendo poi la corsa fino a sfondare una cancellata e ribaltarsi su un’altra automobile appartenente a un vicino di casa.

Il ragazzo è rimasto fortunatamente illeso, ma è sotto shock per quanto accaduto.

Il 60enne operato d’urgenza

Le condizioni del padre sono invece apparse subito molto serie. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara e sottoposto a un intervento chirurgico.

Nell’investimento avrebbe riportato gravi lesioni da schiacciamento al cranio e al torace.

Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza del 118 e Polizia locale, che ha effettuato i rilievi. La dinamica esatta dell’incidente resta in corso di accertamento.