Il tenente colonnello Marco Gianluca Filippi assumerà da lunedì 21 settembre l’incarico di capo dell’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri Calabria, con sede a Catanzaro.

Il nuovo ruolo lo porterà a lasciare la guida del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano e a occuparsi della gestione del personale dell’Arma su tutto il territorio regionale.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri della Calabria ha salutato Filippi con una nota firmata dal segretario generale regionale Antonio Noè. L’organizzazione sindacale ha ricordato la disponibilità e la capacità di ascolto dimostrate dall’ufficiale durante il periodo trascorso a Corigliano-Rossano.

Secondo il sindacato, queste qualità saranno particolarmente importanti nel nuovo incarico, che richiede di affrontare non soltanto gli aspetti amministrativi, ma anche le esigenze professionali e personali delle donne e degli uomini dell’Arma.

La partenza di Filippi chiude così una fase significativa per il Reparto Territoriale e apre un nuovo capitolo della sua carriera all’interno del Comando regionale. Dal sindacato è arrivato il ringraziamento per il lavoro svolto e per il rapporto costruito con il personale e con il territorio.