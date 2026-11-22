La storia dell’arte conosce spesso i propri capolavori attraverso le certezze. Talvolta, però, sono proprio i dubbi a spalancare le prospettive più affascinanti.

Antonello da Messina appartiene a questa seconda categoria. La sua pittura ha attraversato il Quattrocento italiano con una forza tale da rendere difficile distinguere, a distanza di secoli, la mano del maestro da quella degli allievi, della bottega, degli artisti che ne recepirono la lezione. E la Calabria rappresenta, sotto questo profilo, un osservatorio privilegiato.

Antonello fu davvero in Calabria. Le carte d’archivio lo dimostrano. Nel 1457 ricevette l’incarico di dipingere un gonfalone per la confraternita di San Michele dei Gerbini a Reggio Calabria, opera oggi perduta. Tre anni dopo, nel gennaio del 1460, il padre Giovanni fece noleggiare un brigantino per raggiungere Amantea, sulla costa tirrenica cosentina, e riportare a Messina Antonello insieme alla famiglia e agli strumenti di lavoro. Il documento racconta dunque una presenza concreta dell’artista nel territorio calabrese e, soprattutto, apre uno degli interrogativi più intriganti della sua biografia: quale attività avesse condotto Antonello ad Amantea e da dove fosse rientrato prima di quella partenza.

Da qui parte una domanda destinata a interessare particolarmente il nostro territorio: Antonello arrivò anche nel Cosentino? E quanto della sua pittura rimase nella Calabria settentrionale?

La risposta richiede cautela, ma il fascino della vicenda cresce proprio attraverso questa prudenza, che si soddisfa attraverso la verifica dei documenti d'archivio.

Un pittore in viaggio

Antonello da Messina nacque intorno al 1430 e morì nel 1479. La sua formazione si lega alla Napoli di Colantonio, ambiente straordinariamente aperto alle influenze fiamminghe, provenzali, catalane e iberiche. Da quella matrice nacque una delle sintesi più originali del Rinascimento italiano: la prospettiva e la monumentalità della tradizione italiana incontrarono la minuzia luministica della pittura fiamminga.

Antonello trasformò quella lezione in una lingua personale.

Il Cristo benedicente, la Vergine Annunciata di Palermo, il San Sebastiano di Dresda, i celebri ritratti, la Crocifissione oggi conservata a Bucarest: opere diversissime per soggetto e destinazione, accomunate dalla stessa capacità di costruire una realtà insieme concreta e spirituale.

La sua arte, però, va osservata anche attraverso la geografia.

Nel Quattrocento un pittore di grande fama poteva spostarsi per raggiungere una committenza, seguire una corte, incontrare altri artisti, cercare nuove occasioni professionali. La mobilità apparteneva alla vita stessa delle botteghe. Antonello fu dentro questa dinamica: Messina, Napoli, la Calabria, poi Venezia e probabilmente altri centri della penisola. La Calabria, dunque, rappresenta una pagina reale della sua biografia, e non una suggestione costruita a posteriori.

Visita dei tre angeli ad Abramo, oggi conservata nella pinacoteca civica di Reggio Calabria

Reggio, Amantea e quella strada verso il Cosentino

Il documento del 1457 relativo al gonfalone di Reggio rappresenta la prima testimonianza calabrese fondamentale.

Antonello era già un maestro autonomo e aveva una bottega. La commissione reggina, oggi perduta, testimonia un rapporto professionale diretto con una città che guardava al di là dello Stretto e partecipava pienamente ai circuiti artistici del Mezzogiorno. Poi arriva Amantea.

Nel gennaio del 1460 Giovanni de Antonio, padre di Antonello, organizzò il viaggio per recuperare il figlio sulla costa calabrese. La documentazione parla di un’attesa prevista di otto giorni, eventualmente prorogabile. Antonello sarebbe tornato a Messina con la moglie, il figlio, il fratello, la sorella, il suocero, alcuni familiari e gli strumenti necessari al lavoro.

Quel documento possiede un valore straordinario perché restituisce Antonello alla sua dimensione quotidiana: un artista in movimento, con la famiglia e la propria attrezzatura, impegnato in un percorso professionale che la storia ha solo in parte ricostruito.

Amantea, per il Cosentino, diventa così una soglia. Da quella soglia occorre guardare verso Altomonte.

Altomonte, capitale artistica inattesa

Oggi Altomonte appare come un piccolo centro della provincia di Cosenza. Nel Medioevo e nel primo Rinascimento, però, la sua storia culturale racconta una realtà assai più ambiziosa.

La chiesa di Santa Maria della Consolazione custodisce una memoria artistica eccezionale, alimentata dal mecenatismo dei feudatari e dalla presenza domenicana. Il Museo Civico conserva opere che testimoniano una lunga stagione di rapporti con i maggiori ambienti artistici dell’Italia meridionale. Accanto al celebre San Ladislao di Simone Martini, dipinto nel 1326, la raccolta comprende opere di Bernardo Daddi, pittura di scuola napoletana e, soprattutto per la nostra storia, la celebre Madonna delle Pere.

Ed è proprio questa tavola a condurci dentro il mistero.

Per molto tempo la sua cultura figurativa ha spinto la critica verso Antonello da Messina.

Oggi il catalogo del Ministero della Cultura attribuisce l’opera a Paolo di Ciacio, pittore calabrese della seconda metà del Quattrocento e allievo di Antonello. La distanza fra i due nomi, però, racconta molto più di una semplice correzione attributiva.

La Madonna delle Pere

La tavola raffigura la Vergine a mezza figura con il Bambino, davanti a un fondo rosso damascato. Maria indossa il mantello blu sopra la veste rossa; un velo bianco le incornicia il volto e scende sotto il mento. Nelle mani tiene alcune piccole pere e una di esse viene offerta al Bambino. Le aureole, realizzate in foglia d’oro, introducono un elemento prezioso dentro una composizione di grande semplicità.

Il titolo dell’opera nasce proprio da quel particolare. La pera sembra quasi un dettaglio domestico, ma nel linguaggio simbolico dell’arte cristiana assume una densità ulteriore: il frutto richiama la dolcezza, l’amore materno, ma anche una dimensione cristologica legata al destino del Figlio. Il Bambino, intanto, appare immerso nella lettura. La scena possiede una straordinaria intimità. Maria guarda verso lo spettatore; il Bambino sembra invece concentrato sul proprio libro.

La composizione produce così una doppia direzione dello sguardo: la madre stabilisce un rapporto silenzioso con chi osserva, mentre il figlio sembra già abitare uno spazio diverso, quasi meditativo. La pittura conserva inoltre evidenti suggestioni fiamminghe. Il trattamento delle trasparenze, il panneggio dagli spigoli netti, la precisione dei particolari e la costruzione del volto rimandano a quella cultura figurativa che Antonello aveva assimilato e trasformato. Una scheda del Ministero dell’Interno sottolinea proprio le influenze fiamminghe evidenti nelle trasparenze del soggolo e nel trattamento del panneggio. Persino il legno utilizzato per la tavola racconta la Calabria: l’opera fu realizzata con tre tavolette di pino rosso della Sila, unite posteriormente da tre traverse. È un dettaglio quasi emblematico.

La lezione di Antonello arriva in Calabria attraverso una pittura profondamente mediterranea e, allo stesso tempo, internazionale; la materia stessa della tavola proviene invece dalle montagne calabresi.

I mille volti realizzati da Antonello da Messina

Da Antonello a Paolo di Ciacio

Qui la storia diventa davvero affascinante.

La Madonna delle Pere fu a lungo assegnata all’ambiente di Antonello. Roberto Longhi, nel 1953, individuò nell’opera la dipendenza da alcuni modelli antonelleschi, riconoscendo rapporti con la Madonna Salting e con la Madonna dell’Umiltà.

Nel 1975 Maria Pia Di Dario Guida propose invece l’attribuzione a Paolo di Ciacio, pittore calabrese e allievo di Antonello. La proposta modificò radicalmente la prospettiva critica: Altomonte conservava così una testimonianza fondamentale della pittura calabrese del Quattrocento, legata direttamente alla bottega del grande maestro messinese.

Il nome di Paolo di Ciacio compare inoltre in un documento del 1457 relativo alla cessazione del rapporto di lavoro con Antonello. Il dato documentario conferisce una concretezza particolare alla relazione fra maestro e allievo.

La bibliografia conservata nel Catalogo generale dei Beni Culturali restituisce una lunga storia critica dell’opera: da Giuseppe Di Marzo a Baldassarre Cappelli, da Aldo Frangipane a Giovanni Carandente, da Roberto Longhi a Stefano Bottari, fino allo studio decisivo di Maria Pia Di Dario Guida.

Una piccola tavola di Altomonte diventa così il luogo di un lungo dialogo fra generazioni di storici dell’arte.

Il maestro assente e la sua presenza

La questione Antonello, a questo punto, assume una forma diversa. Dire che la Madonna delle Pere sia un’opera di Antonello sarebbe oggi scorretto. L’attribuzione corrente la riconduce a Paolo di Ciacio. La definizione, tuttavia, non impoverisce affatto il dipinto: al contrario, permette di comprenderne meglio il significato. Altomonte possiede una testimonianza della diffusione della cultura antonellesca in Calabria attraverso un artista calabrese formato nella sua bottega. È una presenza indiretta, ma storicamente assai significativa. E proprio questa dinamica permette di leggere con maggiore attenzione il rapporto fra Antonello e il territorio cosentino.

Abbiamo un documento che colloca Antonello ad Amantea. Abbiamo la commissione del gonfalone per Reggio Calabria. Abbiamo un allievo calabrese, Paolo di Ciacio, legato alla sua bottega. Abbiamo ad Altomonte una tavola che per decenni è stata avvicinata direttamente al maestro e che oggi viene ricondotta all’allievo.

La sequenza suggerisce un itinerario culturale preciso, anche quando le mappe della vita personale di Antonello restano incomplete.

E se Antonello avesse attraversato altre strade calabresi?

Qui occorre lasciare spazio alla storia e alla sua inevitabile zona d’ombra. Le fonti disponibili permettono di affermare con sicurezza la presenza di Antonello ad Amantea e il suo rapporto professionale con Reggio Calabria. Per Cosenza città, allo stato attuale della documentazione, una prova diretta di soggiorno del maestro manca. Questo particolare, anziché chiudere la questione, la rende ancora più interessante.

Il Quattrocento ha lasciato moltissime opere prive di documentazione. La storia dell’arte deve spesso procedere attraverso confronti stilistici, materiali, documenti indiretti, provenienze, restauri e stratificazioni attributive. La Madonna delle Pere rappresenta un esempio perfetto di questo metodo. E dietro quel passaggio, la scoperta di una Calabria capace di partecipare a una delle più alte trasformazioni della pittura italiana.

La ricerca continua

La vicenda ha avuto anche sviluppi recenti.

Nel 2023 il Ministero della Cultura ha promosso al Museo statale di Mileto una mostra dedicata proprio alla Madonna delle Pere e a Paolo di Ciacio. L’esposizione fu curata dal direttore del Museo Maurizio Cannatà insieme agli storici dell’arte Antonio Geremicca e Stefania Paone, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, in collaborazione con il Comune di Altomonte.

Il viaggio della tavola da Altomonte a Mileto possedeva un significato quasi simbolico: l’opera tornava temporaneamente verso la terra di Paolo di Ciacio, restituendo centralità a un artista calabrese rimasto per secoli nell’ombra del suo celeberrimo maestro.

La ricerca contemporanea, dunque, sta compiendo un’operazione preziosa: restituire alla Calabria i propri artisti, senza separarla dal grande circuito europeo nel quale seppe inserirsi.

Antonello nel Cosentino, dunque?

Antonello da Messina fu in Calabria. Amantea appartiene alla sua biografia documentata. Reggio Calabria appartiene alla sua storia professionale. Altomonte conserva invece una delle testimonianze più importanti della ricezione della sua pittura attraverso Paolo di Ciacio. Quanto a Cosenza città, una presenza personale di Antonello resta ancora da dimostrare. Ma forse la domanda più affascinante è un’altra: quante volte la storia dell’arte ha cercato il maestro laddove sarebbe stato più giusto cercare la sua scuola? La Madonna delle Pere suggerisce una risposta luminosa.

La grande arte viaggiava attraverso gli uomini, ma anche attraverso gli apprendisti, le botteghe, i modelli, i disegni, le copie, le commissioni e persino le materie prime.

Antonello poteva essere lontano da Altomonte. La sua lezione, invece, aveva già raggiunto quel borgo della Calabria settentrionale. E forse è proprio questa la scoperta più bella: per incontrare Antonello nel Cosentino potrebbe bastare smettere di cercare soltanto la sua firma. Occorre guardare la pittura. Guardare Paolo di Ciacio. Guardare quella Madonna che porge una pera al Bambino. E riconoscere, dietro quel gesto minuscolo, il passaggio di una grande rivoluzione figurativa. Una rivoluzione partita da Messina, nutrita dal Mediterraneo, passata attraverso le botteghe e arrivata fino alle montagne della Sila. La storia dell’arte, qualche volta, percorre strade molto più lunghe di quelle tracciate sulle mappe.