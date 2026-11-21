Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è stato registrato alle 22.58 e 53 secondi di sabato 21 novembre 2026, con epicentro quattro chilometri a est di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma si è verificato a una profondità di 38 chilometri.

La localizzazione aggiorna la prima comunicazione dell’Ingv, che indicava genericamente la zona di Vibo Valentia e una magnitudo provvisoria compresa tra 4.2 e 4.7.

I comuni più vicini all’epicentro

Oltre a Capistrano, i centri più vicini sono San Nicola da Crissa, Torre di Ruggiero e Monterosso Calabro, indicati a cinque chilometri dall’epicentro, e Vallelonga, a sei chilometri. A sette chilometri si trovano Cardinale, San Vito sullo Ionio, Chiaravalle Centrale, Cenadi e Polia.

Nell’area entro venti chilometri rientrano anche Serra San Bruno, a tredici chilometri, Pizzo, a sedici, e Soverato, a diciannove. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Cosenza, dal Tirreno allo Jonio, fino all’area urbana (Cosenza, Rende e Montalto Uffugo).