L’autogol di Bashi a fine primo tempo decide il derby tra Crotone e Cosenza. I ragazzi di Coppitelli portano a casa tre punti importantissimi grazie ad una gara molto solida sotto il punto di vista difensivo. Dametto sugli scudi, ma in casa rossoblù non ci sono insufficienze.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6,5

Non è molto impegnato ma mostra grande sicurezza, questa volta anche con i piedi. Bravo su Ruggiero nel finale.

PASCALAU: VOTO 6,5

Non è bellissimo da vedere, spesso scoordinato, ma è estremamente efficace. Dalla sua parte non si passa mai.

DAMETTO: VOTO 7

Guida il reparto dall’alto della sua esperienza. Le polveri del Crotone sono più che bagnate, anche perché in qualche modo ci arriva sempre lui per primo.

COGONI: VOTO 6,5

Si piazza sul centrosinistra e non mostra la benché minima timidezza alla sua prima da titolare. Nel finale bada al sodo. All’inizio prova anche a giocare e lo fa sempre in maniera pulita. Promosso.

CENTROCAMPO

CIMINO: VOTO 6,5

Primo tempo anche di spinta. Nella ripresa rimane in posizione. Non va in panico nel finale quando Ruggiero prova spesso a puntarlo.

NDOW: VOTO 6,5

Continua la crescita di questo calciatore che si è scrollato di dosso le timidezze iniziali ed è diventato una certezza per il centrocampo rossoblù. Anche stasera buonissima prova, soprattutto nel primo tempo, quando sfiora anche il gol.

PALMIERI: VOTO 6

Un colpo iniziale lo limita un po’. Ma è decisivo in occasione del gol partita con la palla velenosa che Bashi infila nella propria porta. Nella ripresa esce presto.

QUIETO: VOTO 6

Meno appariscente e meno serpentine che in altre occasioni. E’ bravo ad oscillare tra centrocampo e trequarti.

CONTILIANO: VOTO 6

Ormai a proprio agio sulla corsia mancina. Gara di sostanza, anche se non si vede molto in fase di spinta.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 6

Ci tiene a far bene contro la sua ex squadra. Gli manca sempre un centesimo per arrivare ad un euro visto che in tante circostanze sbaglia l’ultima cosa.

MCJANNET: VOTO 6,5

Coppitelli gli ha ritagliato addosso un ruolo perfetto per le sue caratteristiche, quello dell’assaltatore. Attacca l’area crotonese con un’energia sempre importante. Regala assist ed è sempre pericoloso. Mezzo voto in meno perché in occasione della traversa, da quella posizione, deve assolutamente fare gol.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 7

Sarebbe interessante capire che cosa è cambiato e quali tasti ha toccato nell’ultimo mese per far sì che la sua squadra abbia avuto una metamorfosi così positivamente netta. I risultati di oggi sono il risultato del suo lavoro. Imbriglia il Crotone e non rischia mai dopo il vantaggio.

SUBENTRATI

D’ALENA: VOTO 6,5

Si cala subito nel clima di battaglia. Lotta, riconquista palle e gioca sempre con sicurezza tecnica.

PALAZZINO: VOTO 6,5

Buon ingresso. La sua freschezza è un fattore nel finale. Salta uomini e crea superiorità numerica. Peccato non sia incisivo anche sotto porta.

CONTIERO: VOTO 6

Esordio in campionato per il giovane centrocampista rossoblù che mostra buona personalità nella mezz’ora concessagli da Coppitelli. Se i guai fisici lo lasciano in pace, può essere un nuovo acquisto per il resto della stagione.

ALMAVIVA: SV

BARONE: SV