Un volto calabrese rappresenterà l’Italia nel nuovo spot del WWF Svizzera in onda nelle prossime settimane sulle televisioni elvetiche. Si tratta di Antonio Fulfaro, 52 anni, attore e doppiatore originario di Belvedere Marittimo, scelto come unico interprete italiano all’interno di una produzione dal respiro internazionale.

«Rappresenterò l’Italia, la Calabria e la mia Belvedere», ha dichiarato con emozione ai nostri microfoni, sottolineando il legame con la propria terra.

Un importante riconoscimento

Per l’attore si tratta di un importante riconoscimento professionale maturato dopo anni di esperienza tra teatro, cinema e pubblicità. Nel corso della sua carriera ha preso parte a tournée teatrali, spot televisivi e produzioni cinematografiche, tra cui "Qualunquemente”, la pellicola che ha consacrato al grande pubblico Antonio Albanese, in cui Fulfaro prestava il volto a un sacerdote di un piccolo paese.

Cast internazionale

Nel nuovo progetto targato WWF Svizzera, Fulfaro recita accanto a un cast internazionale diretto da un regista tedesco. Un’esperienza che definisce come una vera rinascita professionale dopo un lungo periodo di pausa forzata, iniziato con l’arrivo della pandemia.

«Dopo una lunga pausa, circa sei anni, non per volontà mia ma per alcuni eventi che mi hanno riportato qui nella terra natia, ritornare in auge con una cosa del genere è qualcosa di bello, di emozionante», ha raccontato.

L’attore ha poi confessato che dopo le riprese dello spot «la notte successiva non ho dormito».

Orgoglio calabrese

La partecipazione alla campagna internazionale del WWF rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche motivo di orgoglio per l’intera comunità di Belvedere Marittimo e per la Calabria, che ancora una volta trova spazio in una produzione internazionale attraverso il talento di uno dei suoi artisti.