Il ventenne romano ha firmato fino al 30 giugno 2028. Dopo due stagioni nell’Under 19 farà parte della rosa impegnata in Serie C

Due stagioni nella Primavera rossoblù, la crescita quotidiana nel settore giovanile e adesso il passaggio tra i professionisti. Diego Ragone farà parte della prima squadra del Cosenza Calcio nella stagione 2026-2027.

La società rossoblù ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il ventenne romano, che ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Conclusi gli adempimenti necessari, il giovane calciatore ha sostenuto le prime visite e i test medici ed è pronto a unirsi stabilmente alla rosa che affronterà il prossimo Campionato nazionale di Serie C.

La promozione rappresenta il riconoscimento del percorso compiuto da Ragone nell’Under 19 e conferma la volontà del club di valorizzare i calciatori cresciuti all’interno del proprio vivaio.

Il percorso iniziato nel settore giovanile della Roma

Diego Ragone è cresciuto nelle formazioni giovanili della Roma, dove ha acquisito le prime competenze tecniche e tattiche prima del trasferimento in Calabria.

Il suo arrivo al Cosenza risale all’inizio della stagione 2024-2025, quando è stato inserito nella formazione Primavera. Nei due campionati disputati con i giovani rossoblù ha proseguito il proprio percorso di formazione, guadagnando spazio e fiducia attraverso il lavoro svolto durante gli allenamenti e le partite.

Secondo quanto evidenziato dalla società, Ragone si è distinto per tecnica, continuità nell’impegno, qualità e spirito di sacrificio. Caratteristiche che gli hanno permesso di attirare l’attenzione dello staff della prima squadra e di compiere il salto nel calcio professionistico.

Un mediano capace di ricoprire più ruoli

Il ruolo principale del nuovo calciatore della prima squadra è quello di mediano. Ragone può però essere utilizzato anche in altre zone del campo.

Durante l’esperienza con la Primavera ha infatti perfezionato la capacità di agire da centrocampista e, quando necessario, da difensore. Una duttilità che potrà rivelarsi utile nell’arco di una stagione lunga e impegnativa come quella di Serie C.

La sua collocazione definitiva dipenderà dalle valutazioni tecniche dell’allenatore e dalle esigenze della squadra. L’ingresso nella rosa maggiore gli consentirà intanto di confrontarsi quotidianamente con compagni più esperti e con ritmi differenti rispetto a quelli del campionato giovanile.

Per Ragone si apre quindi una nuova fase professionale, nella quale dovrà trasformare le qualità mostrate con l’Under 19 in risorse utili per la prima squadra.

Il contratto fino al 2028

Il Cosenza ha scelto di legare il giovane centrocampista al club con un accordo valido per due stagioni. La scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2028.