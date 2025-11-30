La storia profonda del Cedro, il frutto che più di ogni altro identifica la Riviera dei Cedri, torna al centro dell’attenzione grazie alla pubblicazione di “Melon, Citrus, Cedro? – Parte II. Genealogia del frutto-simbolo della Riviera dei Cedri”. Un’opera che arricchisce il patrimonio culturale calabrese e rilancia il valore identitario di questa coltura storica.

Il progetto editoriale curato da Gianbattista Sollazzo

Il volume porta la firma del Dott. Gianbattista Sollazzo, studioso del Cedro nelle fonti storiche e allievo del compianto Franco Galiano, figura simbolo dell’Accademia Internazionale del Cedro. Le ricerche e la produzione letteraria di Galiano rappresentano il quadro culturale cui questo nuovo lavoro si ispira, proseguendo un percorso scientifico e culturale di grande rilievo.

Il testo approfondisce origini, filologia, simboli e tradizioni legate al Cedro, ampliando lo sguardo già avviato nella prima parte e collocandosi all’interno del progetto “Azioni informative e dimostrative sul territorio regionale” sostenuto dal PSR Calabria 2014/2022 – Misura 1, Intervento 1.2.1.

Il ruolo di ARSAC e della Regione Calabria

La pubblicazione è stata possibile grazie al supporto di ARSAC, alla direzione della Dott.ssa Fulvia Caligiuri e all’impegno dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, che hanno sostenuto il valore strategico di quest’opera.

Con questo volume, ARSAC e Dipartimento Agricoltura sottolineano il ruolo del Cedro come prodotto agricolo di qualità, marcatore identitario della Calabria, elemento di promozione internazionale del territorio.

Un frutto che è storia, cultura e immagine nel mondo

Dalle tradizioni agricole alla simbologia religiosa, il Cedro continua a rappresentare un ponte tra passato e futuro, tra comunità locali e cultura globale. La nuova pubblicazione contribuisce a rafforzare questa identità, offrendo un lavoro documentato e accurato che valorizza un patrimonio botanico e antropologico unico.