Un duo estremamente raffinato di violoncello e pianoforte per un concerto che evoca le atmosfere musicali di Francia e Spagna. E’ quanto propone il prossimo appuntamento con la XXVII edizione della stagione concertistica dell’Autunno Musicale, promossa dall’Associazione “The Brass Collection”, patrocinata dal Comune di Cosenza e di cui è direttore artistico il maestro Luigi Santo, e in programma sabato 24 ottobre, alle ore 18,00, al Museo dei Brettii e degli Enotri.

Protagonisti di questo concerto che si preannuncia veramente singolare ed accattivante sono il violoncellista Tullio Zorzet e la pianista Helga Anna Pisapia. Tullio Zorzet, dal 1990 primo violoncello dell’Orchestra del Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste, ed Helga Anna Pisapia, pianista originaria della costiera amalfitana, con una trentennale esperienza concertistica internazionale anche come solista, sono ormai da anni una coppia musicale che esplora le potenzialità di simbiosi del violoncello e del pianoforte, attraversando varie epoche e fasi della musica classica.

Con “Impressioni di Francia e di Spagna”, il concerto che eseguiranno al Museo dei Brettii e degli Enotri, nell’ambito della stagione dell’Autunno Musicale, proietteranno il pubblico, in particolare, nel periodo tra Ottocento e Novecento, in un territorio sospeso tra impressionismo musicale e rielaborate sonorità popolari. Già violoncellista del celebre Trio di Trieste, Tullio Zorzet, una volta completati gli studi con il Maestro Libero Lana, ha vinto, giovanissimo, una borsa di studio che gli ha permesso di essere allievo del celebre violoncellista Rocco Filippini e del famoso violinista Angelo Stefanato alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Come primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Zorzet ha suonato sotto la direzione di importanti Maestri quali Daniel Oren, Gary Bertini, Neville Marriner, Gustav Kuhn e Donato Renzetti, ricoprendo anche ruoli solistici. Numerosissimi i concerti tenuti in duo presso Istituzioni italiane come il prestigioso Festival di Ravello e in moltissimi Paesi, come Romania, Spagna, Austria, Francia e Croazia. Al suo attivo ha anche diverse registrazioni per la Rai, per la Radio Slovena a Lubiana e nel settore discografico per le etichette “Pizzicato”, “Antes” e “Rainbow Classics”.

Tra le sue uscite più recenti, un CD, in duo, di composizioni, per violoncello e pianoforte, di Robert Schumann. Helga Pisapia ha compiuto gli studi di Pianoforte nel 1993 al Conservatorio di Salerno sotto la guida del M° Giancarlo Cuciniello. Si è successivamente perfezionata con i Maestri Massimo Bertucci, Alexander Hintchev e Michele Campanella, allievi della Scuola pianistica napoletana del M° Vincenzo Vitale. Ha debuttato a venti anni al Teatro “Verdi” di Salerno e successivamente ha tenuto concerti in svariate città italiane. Svolge abitualmente attività concertistica anche all’estero: in Austria per il Musikfestival di Vienna, in Germania (Berlino e Monaco), in Spagna(Alicante e Barcellona) e, ancora, in Romania (Bacau e Bucarest), Francia (Parigi, Escala) e in Slovenia, Croazia e Polonia. Ha vinto diversi concorsi pianistici a livello nazionale, sia da solista, sia per musica da camera. Nel 2014 ha registrato un Notturno di Chopin per il regista Rodolfo Bisatti per il film “La crudeltà del mare”, premiato in importanti Festival del Cinema.