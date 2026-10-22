L’annunciata e ormai prossima riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Castrovillari nei locali ristrutturati viene accolta positivamente dal circolo cittadino di Forza Italia.

A intervenire è Elisabetta Santoianni, commissaria del circolo azzurro di Castrovillari e consigliera regionale della Calabria, che definisce il trasferimento nel nuovo plesso ospedaliero «un segnale positivo per la sanità e per l’intera area del Pollino».

Nel comunicato non viene indicata la data precisa in cui il reparto entrerà effettivamente in funzione nei nuovi ambienti.

I ringraziamenti al personale e ai vertici dell’Asp

Santoianni rivolge innanzitutto un ringraziamento al primario Pietro Scrivano, sottolineando la professionalità con la quale avrebbe diretto il reparto durante il periodo trascorso nell’attuale sistemazione provvisoria.

«Ha saputo affrontare con impegno e competenza anche le difficoltà legate all’attuale collocazione», afferma la rappresentante di Forza Italia.

Il ringraziamento viene esteso ai direttori generali dell’Asp di Cosenza che si sono avvicendati durante il percorso, Antonello Graziano De Salazar e Angelo Sestito, ai quali Santoianni attribuisce un contributo positivo al risultato annunciato.

Un riferimento viene riservato anche alla sindaca di Castrovillari, Anna De Gaio, per il confronto mantenuto con le istituzioni sulla situazione dell’ospedale cittadino.

Santoianni richiama l’impegno della Regione

Secondo la consigliera regionale, l’apertura del pronto soccorso nei locali rinnovati potrà offrire una risposta più adeguata alle necessità di un comprensorio ampio come quello del Pollino.

Santoianni collega inoltre l’intervento alle politiche sanitarie portate avanti dal presidente della Regione e commissario alla Sanità, Roberto Occhiuto, parlando di un impegno rivolto al rafforzamento del sistema sanitario calabrese e al miglioramento dei servizi territoriali.

Si tratta della valutazione politica espressa dal circolo di Forza Italia. L’effettiva operatività della struttura dovrà essere verificata al momento della riapertura, insieme alla disponibilità di personale, attrezzature e servizi necessari.

«Continueremo a seguire il potenziamento dell’ospedale»

Il circolo cittadino di Forza Italia annuncia che continuerà a seguire il percorso di potenziamento del nosocomio di Castrovillari.

«Il dialogo istituzionale e la collaborazione tra tutti i livelli di governo sono strumenti indispensabili per dare risposte concrete ai cittadini», conclude Santoianni.

La riapertura dei locali ristrutturati è attesa da tempo nel territorio. Restano da conoscere la data ufficiale di attivazione e l’organizzazione con la quale il pronto soccorso sarà trasferito e reso pienamente operativo.